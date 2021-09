Denis v družbi slavnih harmonikarjev

Pred dnevi je srečal Nicole Schmidhofer. FOTOGRAFIJI: FACEBOOK

Pred dnevi se je iz New Yorka razširila vest, da je bil naš zamejski Slovenec, priznani harmonikar, poznan tako v tujini kot pri nas, sprejet v svetovno znano dvorano slavnih harmonikarjev (Accordion World Hall of Fame - AWHF). Komisiji AWHF sta ga priporočila maestroin maestro, in uvrstili so ga v harmonično svetovno dvorano slavnih.To je že tretje pomembno priznanje, ki ga je Novato prejel v zadnjih mesecih. Spomnimo, da ga je 2. junija letos italijanski predsednikodlikoval z viteškim nazivom italijanske republike, julija pa je v avstrijskem Gradcu prejel še prestižno nagrado oberkrainer award (glasbeni oskar). Leta 1976 rojeni Novato, ki promovira in igra harmoniko po skoraj vsem svetu, se je izkazal tudi na kulturnem in socialnem področju. V svoji dvajsetletni poklicni glasbeni karieri je prejel številna priznanja, izdal več kot 30 albumov in uspešno zastopal domače kraje med izseljenci po Evropi, v Ameriki in Avstraliji. Z organizacijo in sodelovanjem na mnogo dobrodelnih dogodkih se je izkazal tudi na socialnem področju in pripomogel k razpoznavnosti diatonične harmonike. Ameriška revija Accordion Stars Illustrated iz New Yorka je našemu zamejskemu Slovencu posvetila celo junijsko naslovnico! Pred dnevi je bil na avstrijskem Štajerskem, kjer je srečal svetovno prvakinjo v smukuin se z njo seveda tudi fotografiral. Kot že s številnimi svetovnimi zvezdami – tako športniki kot glasbeniki.