Denis Novato je dobil to prestižno nagrado

Minula sobota, pisal se je 3. september, bo še eden od datumov, ki si jih bo zamejski Slovenec in priznani harmonikar Denis Novato zapomnil za vse življenje. V soboto je bil namreč povabljen v mednarodni harmonikarski muzej v italijanskem kraju Recoaro Terme, kjer so mu v občinski palači odvzeli odtis njegove dlani, ki bo nato razstavljena v muzeju poleg sto največjih svetovnih harmonikarskih legend.

Takole je opravil odtis svoje dlani.

Gre za pomembno priznanje zamejskemu Slovencu, ki ima za seboj več kot 30-letno harmonikarsko kariero. »Zame je to, da so mi odvzeli odtis dlani, izjemna čast,« pravi Novato, čigar odtis roke bodo pozlatili s 24-karatno folijo. Mimogrede, v tem muzeju je tudi že odtis roke harmonikarja Zorana Lupinca. Sicer pa je bilo za Novata še posebno pestro minulo leto, ko je že tretjič obiskal papeža Frančiška v Vatikanu in mu ob 30-letnici samostojne Slovenije izročil harmoniko, ki jo je iz slovenskega lesa zanj izdelal harmonikar Robert Butolen. Prav tako je bil Novato lani v New Yorku sprejet v svetovno znano dvorano slavnih harmonikarjev (Accordion World Hall of Fame – AWHF), junija pa ga je italijanski predsednik Sergio Mattarella odlikoval z viteškim nazivom italijanske republike. Za piko na i je v avstrijskem Gradcu lani prejel še prestižno nagrado oberkrainer award, ki velja za glasbenega oskarja. Leta 1976 rojeni Novato promovira in igra diatonično harmoniko po vsem svetu in pogosto nastopa med našimi izseljenci po Evropi, v Ameriki in tudi Avstraliji, kamor se ponovno odpravlja novembra letos, organizira in nastopa pa tudi na številnih dobrodelnih dogodkih in s tem pomembno prispeva k prepoznavnosti diatonične harmonike v svetu.