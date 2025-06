Dekleva, Herman in druščina: nova zvočna zbirka Salamandra ni nostalgija, temveč sodobna umetnost

Petdeset let po ustanovitvi in štirideset po umiku izdajajo nov album. Gre za zvočno pesniško zbirko, ki skozi 13 skladb zarisuje razkošen, akustično izčiščen in emocionalno globok svet. Album ni nostalgični poklon preteklosti, ampak sodoben, živ dialog s pesniškim jezikom, akustično estetiko in notranjo potrebo po presežnem. Glasba Milana Dekleve je tokrat nastajala kot izhodišče in šele nato so vanjo vstopile pesmi.

Vokalna pripovedovalka Bogdana Herman s pretanjenim občutkom vodi poslušalca skozi zvok in besedo. Posebnost albuma je tudi njegova fizična podoba – bogata knjižica s pesmimi, mislimi, zgodbami in podobami razširja prostor poslušanja v bralno in vizualno doživetje.

Gre za zbirateljski kos, ki je drugačen in poseben. Vsi pesniški teksti so prevedeni v angleščino. Salamander so sicer pesnik, pisatelj, skladatelj, pianist in soustanovitelj Salamandra Milan Dekleva, pevka, pesnica in učiteljica holistične retorike Bogdana Herman, virtuozni klasični kitarist, koncertant, skladatelj in pedagog, ki deluje kot ustvarjalec in poustvarjalec tudi v drugih glasbenih zvrsteh, Jerko Novak, multimedijski umetnik, saksofonist in oblikovalec zvoka Lado Jakša in violinist ter znanstvenik Božidar Ogorevc.