Dekleta s Centra navdušila ves svet

Dekliški pevski zbor GCC

Na festivalu je sodelovalo več kot 200 otroških, mladinskih in odraslih zborov z vsega sveta.

Po majski prvi nagradi na mednarodnem spletnem festivalu Aegis Carminis je Dekliški pevski zbor Gimnazije Celje Center (GCC) pod vodstvom profesorjaosvojil tudi zlato priznanje na mednarodnem zborovskem festivalu World Choir Festival 2021, ki je minuli konec tedna potekal prek spleta v kitajskem Hongkongu.Ob zlati plaketi je žirija s posebnim priznanjem za izjemnega mentorja (Outstanding teacher award) nagradila tudi dirigenta Davida Preložnika. Sodelovalo je več kot 200 otroških, mladinskih in odraslih zborov z vsega sveta, dekleta z GCC pa so na njem predstavila posnetek novitete, priredbe skladbePotujem sam, ki jo je napisal celjski skladateljSpletna izvedba in snemanja pevskih glasov na daljavo so bili tudi svojevrsten izziv. Končni posnetek je namreč nastal v povsem virtualnem svetu, brez ene skupne vaje, obogatili so ga tudi s plesnim gibom četrtošolke. V obrazložitvi so zapisali, da je video, ki je objavljen na spletu, zasnovan v individualnem svetu posameznika, ki potuje sam na poti k skupnemu izvajanju.Pestra kulturna sezona na GCC še zdaleč ni končana, saj ob sproščanju ukrepov pripravljajo niz poletnih dogodkov v Celju vse tja do konca avgusta, plesni sestavi načrtujejo tudi dve turneji. Nagrajeni Dekliški pevski zbor bo od 25. do 27. junija gostoval v Piranu, FaVoZa, fantovska vokalna zasedba GCC, pa se bo od 9. do 11. julija mudila v Posočju.