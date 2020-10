Dekleta Chicas obudila že znano vižo

Za vse nas je to fantastična polka, primerna za vse vroče zabave!

Glasbenicein, članice skupine Chicas, imajo te dni veliko razlogov za veselje. Le dan po objavi videospota za polko Nocoj s teboj, ki je znana narodno-zabavna viža, ki so jo pred 20 leti izvajale že Mlade Frajle, je ta na portalu youtube zabeležil že skoraj 12.000 ogledov. Glasbo zanjo je napisal priznani komponist, besedilo, aranžma pa je delo, ki je znan kot eden od kvatropircev. »Ta pesem nam je že od nekdaj zelo všeč, zato smo se odločile, da posnamemo svojo verzijo in jo znova obudimo. Za vse nas je to fantastična polka, primerna za vse vroče zabave! Videospot zanjo smo posnele v čudovitem ambientu blizu Polhovega Gradca, kjer si lahko pričarate poročno pravljico na unikatni lokaciji. In res hvala lastnikom za prijaznost in pomoč,« nam pove sveže poročena Maša Frece.Punce v videospotu seveda niso same, pač pa jim družbo dela še en postaven glasbenik Samo Kališnik, ki ima prav posebno vlogo. Zaigral je kavboja, ki ga osvaja čedno dekle. A brez skrbi, to je kar njegovo dolgoletno dekle Jasmina Šmarčan, članica Chicas. Dekleta pa so k sodelovanju povabila tudi nadarjene plesalcein, ki so poskrbeli za dodatno fantastično vzdušje.