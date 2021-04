Dejana je pri poskočnih nasledil Dejan

Kar 17 let je bil član Ansambla Veritas. FOTO: FACEBOOK

Dejan Golob je izjemen vokalist in klarinetist. FOTO: FACEBOOK

Dobili smo točno to, kar smo iskali. Iskali smo kakovost, umirjenost in predanost našemu imenu.

Pa ga imamo. Dobrodošel,!« Tako so v nedeljo zvečer širni Sloveniji sporočili člani Ansambla Poskočni muzikanti, ki so zadnjih nekaj tednov iskali novega klarinetista in pevca, potem ko so se razšli z. Harmonikar, bas kitarist, trobentarin kitaristso bili postavljeni pred težko nalogo, koga povabiti v izjemno dobro utirjen in tudi znan ansambel, saj so si Poskočni muzikanti v enajstih letih nedvomno ustvarili kariero, ki jim jo lahko zavida vsak.Na najbolj prestižnih festivalih so osvojili vse mogoče glasbene lovorike, sedem let so bili hišni ansambel oddaje Slovenski pozdrav na Televiziji Slovenija, igrali so ob boku najbolj priznanih domačih in tudi tujih glasbenikov, zabavali dijake na maturantskih plesih in skrbeli za študentske žure v Štuku. In tako s harmoniko in tudi narodno-zabavno glasbo okužili tiste mlade, ki so sicer prisegali zgolj na rock in pop. A minulo koronsko leto, ko so čez noč, kot mnogi drugi glasbeniki, ostali brez nastopov, se je tudi njim življenje povsem spremenilo, predvsem umirilo.In časa za razmislek, kako naprej, ni bilo veliko, zlasti potem ko se je Dejan Krajnc, ki je bil maskota poskočnih, odločil, da gre svojo pot in je ustanovil svoj novi band. Poskočni muzikanti so zato objavili razpis, da iščejo novega člana, in verjamemo, da so imeli na avdiciji ogromno potencialnih novih članov. Naposled so izbrali. In po Dejanu bodo, zdaj je že jasno, pot nadaljevali prav tako z Dejanom. Dejanom, Korošcem, ki že osem let živi v Pamečah, sicer pa prihaja iz Vuzenice, kjer je njegov očetudi župan.»Dobili smo točno to, kar smo iskali. Iskali smo kakovost, umirjenost in predanost našemu imenu. V prvi vrsti gre za človeka z jasno vizijo, ki ve, kaj so pomembne vrednote v življenju. V glasbi sta zanj pomembni zgolj kakovost dela in energija na odru. Z Dejanom smo zagotovo dobili enega izmed najboljših pevcev na glasbeni sceni ter odličnega klarinetista, kar veliko pomeni v prvi vrsti nam, pomembno pa je tudi za vse naše poslušalke in poslušalce. Zato res komaj čakamo, da bomo spet stopili pred publiko, na odre in bomo lahko pokazali, kaj znamo,« so v prvem odzivu sporočili Martin, Lovro, Nejc in Joži. No, seveda tako laskavih besed o novem članu Dejanu Golobu ne bi zapisali, če to ne bi bilo podprto z dejstvi. Dejan Golob, ki se ga nekateri morda spomnite tudi iz šova Slovenija ima talent, je bil kar 17 let član Ansambla Veritas, v katerem je igral tudi njegov brat dvojčekMimogrede, Ansambel Veritas je leta 2010 na ptujskem festivalu prejel orfeja za najboljši kvintet, kar pove vse o njihovi kakovosti. Dve leti pozneje so bili tudi finalisti festivala Slovenska polka in valček. Prav tako je bil Dejan Golob član pop-rock skupine D'Wajg. A Ansambel Veritas je pred skoraj tremi leti sklenil glasbeno pot, tako da je imel Dejan povsem prosto pot. Seveda so se na družabnem omrežju takoj po novici, da se poskočnim pridružuje Golob, začeli vrstiti tudi komentarji. In so izključno pozitivni. Da je ta izbira za poskočne zadetek v polno, meni tudi, priznani in večkrat nagrajeni tekstopisec, ki je zanje napisal vrsto besedil za številne uspešnice. Tudi Adijo, madam. In verjetno se jih lahko v prihodnosti nadejamo še veliko.Da bodo tako vokalno kot inštrumentalno z novim članom še bogatejši, jim je polaskal, nekdanji član Ansambla Opoj. Da je nesporen talent in odlična izbira, menijo še številni glasbeniki in oboževalci poskočnih. Posebno ponosni pa so na to, da se bo Korošec pridružil Štajercem, med rojaki s Koroške odličnih muzikantov ne manjka in skoraj ni mogoče našteti vseh. Ne nazadnje prihajajo od tam tudi Štirje kovači, če omenimo vsaj najstarejši še delujoči ansambel. Poskočnim muzikantom želimo, da še naprej ustvarjajo kakovostno slovensko glasbo in ne pozabijo na korenine, pa seveda da bi se čim prej lahko srečali in jih slišali tudi na koncertu v živo.