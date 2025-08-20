VLOŽIL JE VELIKO

Dejan Žujić se po Rogličevi himni vrača z novo skladbo

Glasbenik in kolesar je tokrat ustvaril nekaj zase.
Fotografija: Dejan se je javnosti prvič predstavil leta 2017 s skladbo Goreč smehljaj. FOTO: DEJAN UDOVČ
Dejan se je javnosti prvič predstavil leta 2017 s skladbo Goreč smehljaj. FOTO: DEJAN UDOVČ

Roman Turnšek
20.08.2025 ob 08:59
20.08.2025 ob 08:59
20.08.2025 ob 08:59

Avtor in izvajalec himne kolesarja Primoža Rogliča in drugih avtorskih skladb je tokrat ustvaril nekaj zase. Precej časa je sicer minilo, a nova skladba je tu. Vračam se nazaj je pesem, ki jo Dejan Žujić podpisuje v celoti. Da je vmes minilo kar veliko časa, gre pripisati osebni odločitvi. »Vanjo sem dal sebe vsega, kar je potrebovalo nekaj časa. Pomembno je, da sem zadovoljen s končno različico,« pravi.

Pesem je nastajala od leta 2020, vmes se je zgodilo marsikaj, tudi poškodba. V njej je prepletel zvoke hip hopa, saj so bile njegove prve pesmi raperske, električne kitare ter akustične kitare. Dejan še pove, da pesem predstavlja zrelejše življenjsko obdobje, pomen preživljanja časa s tistimi osebami, ki so mu skozi leta (še) ostale najbližje, ter uživanje v majhnih stvareh ter vsakdanjih trenutkih.

Enostavno, brez senzacij in raznih napihovanj. Senzacija je le, ko tekmuje njegov prijatelj Primož, a takrat je z njim vsa Slovenija, kot pravi pesem, ki mu jo je posvetil pred časom. Posnel jo je v svojem studiu, bobne je odigral Peter Jeretina, za mastering pa je poskrbel Matej Kržišnik

