Dejan Vunjak ima novo (FOTO)

Ajda Pušaver je glasbenica nove generacije vrhunskih slovenskih pevk in pevcev, njeno življenjsko vodilo pa je peti, igrati in ustvarjati lastne pesmi. Slednje je začela ustvarjati že pri svojih šestnajstih letih, a jih je sprva sramežljivo skrivala pred javnostjo. Letos pa se je vendarle opogumila in pred šestimi meseci izdala prvo z naslovom Spet neznanca. Tokrat pa je na radijske postaje poslala še drugo z naslovom Le igra.

Simpatična Štajerka prihaja iz Makol pri Poljčanah, ko je zaključila izobraževanje violine na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru, pa je bila prepričana, da se profesionalno z glasbo ne bo ukvarjala. Po določenem času pa je sledila srcu in ugotovila, da brez nje vendarle ne more. Ne nazadnje prihaja iz znane glasbene družine, ki je pred šestimi leti navdušila in zmagala v oddaji Slovenski pozdrav, v rubriki Družine pojejo. Zdaj pa Ajda v svetu glasbe postaja vse bolj prodorna in uveljavljena.

Videli smo jo v šovu Slovenija ima talent

S sestro Izo pa smo ju lahko nedavno videli tudi v šovu Slovenija ima talent, v katerem sta obe navdušili tako publiko kot tudi žirijo. Večkrat je bila gostja v oddaji V petek zvečer. Na splošno je v zadnjem letu pogosto nastopala na večjih slovenskih odrih, saj je sodelovala že z mnogimi uveljavljenimi glasbeniki in glasbenimi skupinami. S Fehtarji, Modrijani pa tudi Dejanom Vunjakom.

Pri slednjem je nova članica benda Brendijevih barab, s katerim tedensko nastopa po vsej Sloveniji. Pesem Le igra je nastala na podlagi njene lastne izkušnje, ko se je zapletla v neko igro in prišla do spoznanja, da je vse v življenju le igra.

»Enkrat izgubimo, drugič zmagamo,« pravi mlada glasbenica, ki meni, da je treba v življenju vedno uživati, ne glede na to, v kakšno igro se ulovimo. Glasbo in besedilo za pesem Le igra je Ajda ustvarila sama, aranžma pa je delo Roka Dolenca in Borisa Šemna.