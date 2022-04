Dejan s šopkom najlepših deklet: Slovenke so najlepše ženske na svetu (FOTO in VIDEO)

Poskočni Dejan Krajnc oziroma Dejan dogaja je s svojim Dogaja bandom med poslušalce in poslušalke poslal novo pesem z naslovom Manekenka. In kot pritiče naslovu pesmi, za katero je besedilo napisal Rok Lunaček, glasbo pa je skomponiral Maj Vlašič, so fantje videospot posneli z veliko očarljivimi dekleti.

Najlepšimi, kar jih premore naša deželica na sončni strani Alp. Tako so se v Thermani Laško po modni brvi sprehodile finalistke letošnjega izbora Miss Slovenije za miss sveta, med katerimi je bila tudi aktualna miss Slovenije Maja Čolić. Med finalistkami smo opazili tudi Klavdijo Kastelic, Klavdijo Trontelj, Ano Malavašič, Lano Štantelj in številne druge. Na modni pisti je bilo skratka zelo živahno.

»Končno se je zares začelo dogajati in s fanti smo seveda pripravljeni na največje zabave,« je optimističen Dejan, ki je pred letom dni, ko je stopil na samostojno glasbeno pot, na radijske postaje poslal prvo samostojno skladbo Nenormalno lepo. Zdaj pa je prišla Manekenka.

Tudi aktualno miss Slovenije Majo Čolić lahko vidimo v videospotu.

»Verjamem, da ta pesem ne bo manjkala na nobenem žuru in da bo to eden glavnih hitov tega poletja,« meni Dejan. Videospot je sicer posnela ekipa Video 24k production, s katero Dejan dogaja sodeluje prvič.

»Slovenke so najlepše ženske na svetu, hkrati pa so ambasadorke naše države in vajene nastopanja pred kamero, kar je moč opaziti tudi v videospotu. Dvorano laške Thermane smo za en dan spremenili v pravo modno brv z najlepšimi dekleti pri nas, kopico pirotehnike in težke megle, led-zaslonov in žarometov. Ker pa sem želel, da v videospotu res »dogaja«, lahko v njem vidite tudi bruhalce ognja, pravega dalmatinca in salte postavnega akrobata,« razkriva Dejan in prizna, da se je ob tako lepih dekletih težko zbral in osredotočil na snemanje. A Manekenka je posneta.

»V to pesem sem verjel od trenutka, ko sem jo prvič slišal v studiu. Ritmi so čisto v mojem stilu, hkrati pa gre hitro v uho. Manekenka združuje vse tisto, kar me v življenju najbolj osrečuje – dobra glasba in lepa dekleta,« v smehu še pripomni Dejan, ki mu je v videospotu družbo delala tudi aktualna miss Slovenije Maja Čolić.

»Pri projektu Miss Slovenije delujemo pod sloganom Podpirajmo slovensko in podprimo Slovenijo, zato smo z veseljem podprli tudi Dejana in s tem slovensko glasbo. Tudi pesem Manekenka poudarja nas ženske, govori o naši edinstvenosti in lepoti, ki naj izhaja iz notranjosti, kar pri projektu radi poudarimo. Sodelovanje z Dejanom in ekipo je zaradi skupnih vrednot potekalo v sproščenem in prijateljskem duhu, a vendar z veliko mero profesionalnosti, zato smo na končni produkt vsi zelo ponosni in upamo, da bo Manekenko vzljubila tudi širša publika,« je povedala Čolićeva.