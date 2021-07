Dejan ostaja v stiku s koreninami

Vse, kar lahko rečem, je, da smo končno naredili korak naprej in da je z nami vedno prava zabava.

Ne more prehvaliti pevke Kaje Humski. FOTOGRAFIJE: MATIC TREPELJ

Le tri mesece je od takrat, ko se jeodločil, da se preobrazi v, s tem namenom je ustanovil tudi istoimenski bend. Poudaril je, da ostaja stari novi poskočni Dejan. Prav tako je oboževalce že razveselil s prvo skladbo z naslovom Nenormalno lepo, ki je postala pravi poletni hit. Na portalu youtube namreč videospot beleži več kot pol milijona ogledov. Prav v teh dneh pa je omenjena pop skladba dobila še narodno-zabavno priredbo.»Nenormalno lepo je skladba, s katero sem uradno začel svoje novo glasbeno popotovanje. Z Dejan dogaja bandom imamo za seboj prve koncerte in vse, kar lahko rečem, je, da smo končno naredili korak naprej in da je z nami vedno prava zabava,« pravi Dejan, ki ga vsi še dobro pomnimo tudi po tem, da je rasel in se oblikoval ob narodno-zabavni glasbi. Tudi zato se je odločil, da prvo samostojno uspešnico podari vsem tistim, ki – tako kot on – še vedno prisegajo tudi na harmoniko.»Ob svojem prvem glasbenem sodelovanju sem uporabil morsejevo abecedo in s klicem na pomoč združil moči z S.O.S. kvintetom, kjer še posebno izstopa mlada vrhunska pevka. In res sem zadovoljen, da je ta koroška zasedba moj predlog vzela zelo resno in zadevo izpeljala še bolje, kot sem si zamislil,« pravi Dejan. Spomnimo, da so omenjeno skladbo v originalu ustvariliin»Pri tej malo drugačni različici pa je delo aranžerja in producenta prevzel moj dobri prijatelj, ki ga poznavalci bolje poznate kot harmonikarja in vodjo narodno-zabavnega ansambla Biseri,« še razkriva Krajnc. Kakopak so za narodno-zabavno verzijo Nenormalno lepo Dejan dogaja band in člani S.O.S. kvinteta posneli tudi videospot. Delček je posnet »v živo«, del je nastal v glasbenem studiu Don Allen. Snemanje pa je Dejan dogaja zaupalin njegovi videoprodukciji.»Res sem vesel, da se življenje počasi vrača v ustaljene tirnice, zato vabim vse, da se udeležite katere naše zabave, kjer bomo igrali mi – Dejan dogaja band. Obljubljamo namreč najboljši žur,« prisega Dejan, ki že za jesen znova pripravlja nekaj novega, tako žurerskega kot otroškega.