Dejan Dogaja razkril velike načrte (VIDEO)

Energični glasbenik Dejan Krajnc, širši javnosti bolj znan kot Dejan Dogaja, pravi, da mu ustvarjanje za najmlajše predstavlja osebno in čedalje bolj pomembno poslanstvo. Čeprav je glasbeno aktiven na različnih področjih, ima otroško občinstvo v njegovem srcu posebno mesto.

Za otroke pripravlja posebno turnejo.

»Velikokrat me vprašajo, zakaj ustvarjam za otroke. Moj odgovor je vedno enak. Ker jih imam rad. Ker so pristni. Ker se iskreno zabavajo, pojejo in plešejo ... Jaz pa z njimi,« pravi Dejan, ki je znan po svoji neutrudni energiji in iskrenosti. Pesem Veverička je nastala v posebnem obdobju njegovega življenja; maja je postal očka in od takrat se je njegovo življenje obrnilo za 180 stopinj. »Veveričko že pojemo Levu, ki mi sicer še ne more povedati, ali mu je všeč, a vsaj takrat neha jokati, zato bi rekel, da pesem dobro opravlja svojo nalogo,« doda v smehu.

Otroški album in posebna turneja

Dejanu delo z najmlajšimi ni tuje. Letos se je za en teden celo preizkusil v vlogi učitelja glasbe na Osnovni šoli Primoža Trubarja v Laškem, že vrsto let pa nastopa na otroških prireditvah, festivalih in drugih dogodkih.

Veveričko spremlja igriv videospot.

Za prihodnje leto pripravlja posebno otroško turnejo po slovenskih kinematografih, na kateri bo otroke in družine popeljal v svet glasbe, plesa in zabave. Gre za pravi koncert, ki bo namenjen otrokom in na katerem se bo, kot pravi, res veliko dogajalo. Ob tem nastaja njegov prvi otroški album, ki bo luč sveta prav tako ugledal v prihodnjem letu. »Otroci si zaslužijo glasbo, ki je narejena zanje,« sklene.