Dejan Dogaja postal milijonar

»Nisem Dan Bilzerian, nisem Damian Merlak, kljub temu pa sem milijonar! Videospot za mojo prvo samostojno pesem Nenormalno lepo je namreč zabeležil že več kot milijon ogledov,« je vesel Dejan Dogaja, ki je to poletje, čeprav je s svojim bendom na odru vsak vikend, našel tudi čas za oddih. In trenutno uživa na jahti v družbi prijateljev.

No, pravzaprav lepotic, če gre sklepati po fotografiji, ob kateri mu dopust marsikdo zavida. Spomnimo, da je bil Dejan skoraj deset let glas in obraz uspešne glasbene skupine Poskočnih muzikantov, pred dvema letoma pa se je odločil za samostojno kariero. Za večje nastope je sestavil tudi svoj bend mladih fantov iz Notranjske in Primorske in jih poimenoval – kako drugače kot Dejan Dogaja band. Z njim to poletje po vsej Sloveniji razveseljuje ljudi vsak vikend. Čeprav si je dal enkrat že ostriči svojo slavno irokezo, pravzaprav je to »opravilo« pred kamerami zaupal kar svoji mami, pa so mu lasje hitro ponovno zrasli, da to svojo posebnost, po kateri ga poznajo tudi najmlajši, ohranja še naprej.