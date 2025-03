Davor Radolfi spet vabi k plesu

Priljubljeni hrvaški glasbenik Davor Radolfi znova vabi k miganju z boki in slavljenju življenja. Če so njegove skladbe osvajale s čustvenostjo in melanholičnim pridihom, nova prinaša obrat k utripajočim ritmom in nalezljivi energiji. Pesem odseva Radolfijev klasični latino duh, vendar s poudarkom na življenjski radosti, svobodi in trenutkih.

»Pesem je nastala z idejo, da bi publika v glasbi začutila čisto radost. To je pesem, ki nas opominja, kako močan je ples kot način povezovanja čustev, ljubezni in lepote trenutka,« pravi. Pri nastajanju je sodelovala tudi skupina Ritmo Loco, pesem pa že ima videopodobo. Za režijo in produkcijo je poskrbela njegova hči Lea Radolfi. Združila je nalezljivo melodijo, ritem in vzdušje ter v videospot vključila posnetke z Radolfijevega koncerta v Ljubljani, kjer je pesem premierno izvedel ob koncu lanskega leta.