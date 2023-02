Darja Gajšek v studiu, Andrej Hofer na terenu

Po daljšem premoru se v petek na televizijske zaslone na prvem programu Televizije Slovenije vrača nova sezona oddaj Zimski pozdrav. Tokratna bo sicer precej kratka, saj bomo oddaje spremljali le štiri petke zapored, a bodo zato, obljubljata voditeljica Darja Gajšek in urednik Andrej Hofer, bolj zanimive. Ker se bo Hofer mudil na terenu, pa brez dvoma lahko pričakujemo, da bodo še bolj razgibane.

V eni od oddaj se bodo predstavili člani ansambla Banovšek. FOTO: Osebni Arhiv

In koga vse bomo videli in slišali v njih? Kot rečeno bo prva oddaja v novi sezoni na sporedu ta petek ob 20. uri, ponovitve pa bodo vedno ob nedeljah po prvih poročilih. V premierni oddaji bodo gostili zvezde narodno-zabavne glasbe tako doma kot na tujem. Gostje bodo namreč odličen harmonikar in avtor številnih, tudi nagrajenih skladb Jože Burnik, pa Alpski kvintet, ki letos zaznamuje 57 let glasbenega delovanja, ansambel Vihar s Koroške, Kvartet Pušeljc, Cik-cak kvintet in mladi harmonikarji. Darjin terenski sovoditelj in obenem urednik oddaje Andrej Hofer pa se bo v prvi oddaji vživel v vlogo poštarja, skupaj s Petrom Prevorčičem, članom ansambla Vihar, ki v resnici opravlja ta poklic, se bosta skupaj trudila dostaviti čim več pošiljk.

Prihodnji petek, 17. februarja, bo osrednja gostja oddaje kraljica jodlanja Brigita Vrhovnik Dorič, z njo pa bodo peli in igrali tudi njen Jodel Express, gostje bodo najstarejši še delujoči ansambel Štirje kovači, ki neprekinjeno igrajo neverjetnih 68 let in so se zapisali tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Zapeli bodo Il Divji, tudi Hozentregarji, S.O.S kvintet pa bo obudil spomin na festival Slovenska polka in valček, na katerem so zaigrali najboljši valček. Hofer se bo tokrat prelevil v učitelja in se v razredu soočil s pevko S.O.S. kvinteta Kajo Humski.

Zadnji petek v februarju bodo v oddaji gostili kar tri glasbene družine: družinski trio Pogladič, ansambel Banovšek ter ansambel Šepet. Darja, ki bo tudi sama vzela v roke harmoniko, bo imela ob sebi podmladek družine Pogladič, z njo bosta namreč zapela bratranca Monja in Nik. Hofer se bo medtem od blizu spoznal s poklicem reševalca in obiskal velenjski zdravstveni dom, kjer to delo opravlja Aljaž Goličnik iz ansambla Šepet. Gost bo tudi Dejan Dogaja.

V zadnji, četrti oddaji Zimski pozdrav v tej sezoni, ki bo na sporedu prvi petek v marcu, pa bodo gostje ansambli Modrijani, Ansambel Tomaža Rota s pevcem Silvom Pliberškom, ansambel Javor, ki slavi 20 let delovanja, mladi fantje iz skupine Vzrock, pa tudi družinski trio z Dolenjske – fantje iz ansambla Petan. Perspektivni mladenič Miha Pavlin bo zapel z večkrat nagrajenimi Štajerci iz ansambla Opoj. Terenska ekipa se bo z Andrejem Hoferjem mudila v Ribnici ter obiskala vulkanizerja in harmonikarja Boštjana Šporarja, sicer člana Ansambla Tomaža Rota. Boki, kot ga kličejo prijatelji, bo Hoferja zaposlil z menjavo pnevmatik. Hja, ker bomo takrat že v marcu, se bo verjetno pred vulkanizerske delavnice spet zgrnilo veliko voznikov, ki bodo zimske pnevmatike želeli zamenjati z letnimi.

Zimski pozdrav se bo poslovil, poleti pa ga bo nadomestil Poletni pozdrav, ko bodo nanizali deset oddaj, v katerih bodo med drugim predstavljali finaliste festivala Slovenska polka in valček, ki bo letos 15. septembra.

10 oddaj bo po Zimskem nanizal Poletni pozdrav.

»Zelo se veselim tokratne serije oddaj, v katere smo vpletli tudi predstavitev poklicev narodno-zabavnih pevk in pevcev, ki sem jih obiskal v domačih krajih. Izbrali smo pet zanimivih glasbenikov, med njimi Vilija Mravljaka, harmonikarja ansambla Spev, ki je pilot ultralahkega letala,« pravi Andrej Hofer, ki se mu je ta ideja porodila tudi zato, ker naši glasbeniki po večini niso profesionalni glasbeniki, ampak vsakdanji kruh služijo na različne načine. Darja Gajšek pa pravi: »Glejte nas, saj bo spet veselo, veliko se bo pelo in veliko bo odlične glasbe, tudi harmonike.«

Ansambel Javor zaznamuje 20-letnico delovanja. FOTO: Osebni Arhiv

Spoznali bomo družinski ansambel Petan z Dolenjske. FOTO: Osebni Arhiv