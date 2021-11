Darja Gajšek je že v nizkem startu

Zdaj je tudi že uradno. Januarja na televizijske zaslone prihaja Zimski pozdrav, oddaja z izključno narodno-zabavno glasbo, ki jo vodi priljubljena pevka in voditeljica Darja Gajšek. Ta je uspešno vodila že Poletni pozdrav, oddaje so imele veliko gledanost, čeprav je poletje čas dopustov. Zato ne preseneča, da so se na RTV brez zadržkov odločili, da mu bo sledil še Zimski pozdrav, s katerim bodo zapolnili vrzel v času, ko tudi oddaje V petek zvečer ne bo na sporedu.

Na hodnikih RTV Slovenija FOTOGRAFIJI: FACEBOOK

Še toliko bolj razveseljivo je, da bo v okviru Zimskega pozdrava potekal izbor za slovensko polko in valček 2022. Prijave na RTV Slovenija že zbirajo, in sicer prek spletnega obrazca. Slovenska polka in valček je festival narodno-zabavne glasbe, ki pri glasbenikih uživa največji ugled. Tudi tokrat se bodo potegovali za dve festivalski nagradi: za najboljšo polko in najboljši valček po mnenju občinstva. Finale bo v oddaji Poletni pozdrav, predvidoma septembra prihodnje leto, tekmovalni izbor pa bo potekal januarja in februarja v oddaji Zimski pozdrav ter julija in avgusta prihodnje leto v sklopu Poletnega pozdrava. Prijave lahko ansambli pošljejo na RTV do vključno 10. decembra 2021 do polnoči. Rezultati bodo znani najpozneje do 18. decembra, ko bodo objavljeni na spletni strani RTV Slovenija. Izmed njih bo tričlanska strokovna komisija izbrala največ 24 skladb – 12 polk in 12 valčkov, ki jih bodo izvajalci premierno predstavili v oddajah Zimski in Poletni pozdrav. Darja Gajšek, pa tudi gledalci, se zato že veselijo januarskih in februarskih zimskih večerov, ki bodo polni odlične domače glasbe, izvajalci oziroma ansambli pa dejstva, da vendarle ostaja živ tudi najprestižnejši festival Slovenska polka in valček.