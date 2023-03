Dare Kaurič in Davor Gobac sta posnela Muziko za ples (VIDEO)

Dinozavra punk scene, Dare Kaurič (Kingston) in Davor Gobac (Psihomodo Pop), ki sta se v najstniških letih kalila ob poslušanju skupine The Ramones, sta končno našla čas, se zaprla v studio in skupaj posnela skladbo v stilu skupnih idolov. To je njuno prvo sodelovanje in rezultat tega je nabrita rock'n'roll raketa, kot pravita sama, z naslovom Muzika za ples.

Oba glasbenika sicer veliko raje igrata in pojeta na odru, pa tudi opazujeta druge, kako plešejo na njuno glasbo. »Sam se v plesnih korakih ne znajdem najbolj. In mislim, da se plesa sambe ali salse nikoli ne bom lotil, saj sem preveč štorast,« v smehu prizna prvi mož skupine Kingston in avtor številnih uspešnic Dare Kaurič.

»Jaz pa moram priznati, da sem pred leti tekmoval v hrvaškem šovu Ples sa zvijezdama, kjer sva s soplesalko Tamaro prišla celo do polfinala. Mislim, da sem bil v tisti sezoni med vsemi plesalci najslabši, vendar so vsi glasovali zame. Sicer pa nimam talenta za ples, zato sem plesne čeveljce kar obesil na klin,« pa pove Davor Gobac. Posebnost ali zanimivost novonastalega projekta je, da je tekst pisan tako v slovenskem kot hrvaškem jeziku, v obeh jezikih jo Dare in Davor tudi pojeta, kar jima ni delalo nobenih težav. Za Dareta, ki je napisal tudi besedilo, pri pisanju pa je izbiral besede, ki v obeh jezikih zvenijo enako ali podobno, pa je bil to neke vrste nov izziv. In o čem je govor v omenjeni skladbi?

»Ko sem se lotil pisanja, nisem točno vedel, kam naj ga zapeljem. Po kakšnem tednu pa sem dobil idejo. Kam bo odpeljalo poslušalce, prepuščam vsakemu od njih,« je skrivnosten Kaurič, ki je tudi mojster različnih stilov, saj je zdaj lansiral na glasbeno sceno tako imenovano rock'n'roll bombo, še pred tremi meseci, natančneje decembra, pa je posnel nežno božično balado, s katero je prav tako dosegel lep uspeh.

Davor in Dare sta velika glasbena zanesenjaka. FOTOGRAFIJI: GORAN BEROVIČ

»Pri ustvarjanju glasbe na splošno najraje skačem iz enega glasbenega žanra v drugega. Tokrat sem se vrnil k prvi ljubezni, skupini Ramones, ki so moja inspiracija že dolgo vrsto let. Ko mi je uspelo k sodelovanju privabiti še enega dinozavra iz glasbenega Jurskega parka, ki je prav tako odraščal z newyorškimi punkerji –Davorja Gobca, sem začutil, da bo ravno on dodal piko na i skladbi Muzika za ples. To zvrst glasbe delam iz čistega veselja, mi je pa povsem jasno, da s tovrstno muziko ne bom prišel na mainstream radijske postaje. A vseeno hvala vsem, ki si bodo upali zavrteti tole razpaljotko,« pravi Kaurič, ki obenem že nekaj časa napoveduje tudi album duetov, na katerem bodo pesmi, ki jih je doslej posnel s samimi uglednimi slovenskimi glasbeniki: ​​Aniko Horvat, Manouche, Martino Majerle, Davorjem Gobcem, New Swing Quartetom, Zlatkom in Dimmejem, Tuliem Furlaničem in Cotom, Tinkaro Kovač, Klapo Karatel, Fauš dur bandom, Prifarskimi muzikanti, Perom Lovšinom in Katarino Malo. Nam je pa namignil, da ga morda dočakamo še pred poletjem. »Do takrat pa skačite ob muziki za ples,« sklene pogovor Kaurič.