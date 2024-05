Daniel Craig še tretjič Benoit Blanc: smoking vohuna zamenjal za oblačila briljantnega detektiva

Kdo je kriv? To je v osrčju kriminalke Nož v hrbet iz leta 2019, ki jo je režiser in scenarist Rian Johnson ustvaril po vzoru napetih detektivk kraljice tega žanra Agathe Christie. V zasebnega detektiva Benoita Blanca, ki bi ga morda lahko postavili ob bok Herculu Poirotu ali Sherlocku Holmesu, se je prelevil Daniel Craig, ki se je z novim odmerkom detektivke vrnil predlani. Zdaj pa še tretjič. Tako je potrdil Johnson, ustvarjalec kriminalistične franšize, in tudi razkril naslov tretjega dela. »Naslednja uganka Benoita Blanca, ki sledi filmoma Knives Out (Nož v hrbet) in Glass Onion: A Knives Out Mystery (Nož v hrbet: Steklena čebula), se imenuje Wake Up Dead Man (Zbudi se, mrtvec).«

2019. smo gledali prvi film, 2022. nadaljevanje.

V prvem delu nas je Johnson popeljal na dom uspešnega pisatelja, ostarelega milijarderja Harlana Thrombeyja v podobi odličnega Christopherja Plummerja, čigar skrivnostna smrt da Blancu misliti, da je za njegov umor kriv nekdo iz pisateljeve nefunkcionalne družine. V napeti detektivki s humornimi primesmi so se Craigu pred kamerami pridružili Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Katherine Langford in Michael Shannon, film pa je bil tudi prvi veliki igralski preboj kubanske lepotice Ane de Armas.

V nadaljevanju tri leta pozneje smo se z Benotiom odpravili v Grčijo na zasebni otrok ekscentričnega tehnološkega vizionarja. Tu so se Craigu pridružili povsem novi obrazi, v zvezdniški igralski zasedbi so bili namreč Kate Hudson, Janelle Monáe, Edward Norton, Madelyn Cline, Dave Bautista in Kathryn Hahn. Podobno lahko zveneča imena pričakujemo tudi v tretje, čeprav celotna zasedba še ni znana. Zaenkrat je potrjeno le, da bosta v verjetno precej zapleteni uganki, osrediščeni okoli umora, zaigrala Cailee Spaeny, ki smo jo gledali v biografskem filmu o Priscilli Presley, in Josh O'Connor, ki je najbolj nedavno ob Zendayi zaigral v športni teniški drami Challengers. Šepeta pa se še, da naj bi k projektu pristopila tudi Lindsay Lohan in Tom Hardy.

Skrivnostni umor se je v drugem filmu zgodil na zasebnem otoku tehnološkega vizionarja. FOTO: John Wilson/netflix

Zvezdniška igralska zasedba prvega filma Nož v hrbet

O vsebini tretjega filma še ni nič znanega, je pa Johnson razkril, da bo »zelo, zelo drugačna« od drugega. »Smo tik pred začetkom, zato sem tudi z navdušenjem že delil naslov tretjega filma. Ta je tudi majhen namig, o čem bo tekla zgodba.« Dodal je, da ga pri žanru tovrstnih detektivk najbolj navdušuje, koliko možnosti ima pri njem ustvarjalec. V katero smer se je zgodbo odločil zapeljati, bo znano prihodnje leto, ko bo film, če bo šlo vse po načrtih, premierno prišel na Netflix.