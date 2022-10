Daniel Craig in James Bond v imenu Karla III. z istim odličjem

Britanska aristokracija ni le dostojanstveno hladna, zna se tudi pošaliti. »Pričakovali smo vas ...« so namreč v Buckinghamski palači šaljivo zapisali, ko je v prostore rezidence britanske kraljeve družine, dvorec Windsor, prikorakal hollywoodski zvezdnik Daniel Craig.

Igralec je od januarja vedel, da bo dobil to visoko odličje. FOTO: Twitter

Britanec je skoraj 16 let igral slovitega agenta 007, ki je služil svoji kraljici in domovini. In kot je kraljica Jamesa Bonda za njegove zasluge odlikovala z redom svetega Mihaela in svetega Jurija, kar je literarni oče tajnega vohuna Ian Fleming omenil v knjigah Iz Rusije z ljubeznijo in V službi njenega veličanstva, tako je zdaj takšno odlikovanje prejel igralec. No, Daniela je v imenu brata kralja Karla III. odlikovala princesa Anne.

5-krat se je prelevil v slovitega vohuna.

Častno odličje, ki ga monarh običajno podeljuje visokim uradnikom ali ljudem, ki so opravili pomembno civilno delo v britanski zunanji politiki, je Craig dobil zaradi izjemnega doprinosa na filmskem in gledališkem področju. Tako je sicer že v začetku tega leta sklenila zdaj pokojna kraljica Elizabetha II., ki je igralčevo ime dodala na tradicionalni seznam odlikovancev za prihodnje leto.