Danaja in Tjaša najboljši v državi

»Vesela sem, da sem si priigrala zlato priznanje z 98,66 točke ter prvo mesto v svoji starostni kategoriji in postala absolutna državna prvakinja v disciplini tradicionalna glasba. Ves trud, odrekanje in trdo delo so zdaj poplačani,« je bila uspeha na letošnjem 7. državnem prvenstvu v igranju na diatonično harmoniko, ki je v soboto potekalo na Ravnah na Koroškem, vesela Tjaša Lesjak iz Velenja, ki se je na tekmovanje pripravljala z mentorjem Nejcem Pačnikom.

Tjaša Lesjak je komisijo prepričala z igranjem tradicionalnih polk in valčkov.

Enako se je uspeha razveselila druga absolutna državna prvakinjaiz Dravograda, ki se je na tekmovanje pripravljala pod mentorskim vodstvom, naslov pa osvojila v kategoriji vsa glasba.

Na tem državnem tekmovanju, ki ga organizira Zveza diatonične harmonike Slovenije (ZDHS), je letos nastopilo 34 harmonikarjev iz celotne Slovenije. Kot je za ZDHS značilno, so tekmovanje izvedli v dveh disciplinah. V prvi, imenovani tradicionalna in originalna glasba, so nastopili tekmovalci, ki igrajo tako imenovano tradicionalno oziroma ljudsko glasbo ter polke in valčke, če posežejo po manj pogostih ritmih, pa igrajo skladbe, ki so v originalu narejene za diatonično harmoniko. V disciplini vsa glasba so nastopili tekmovalci, ki na diatonično harmoniko igrajo različne priredbe iz manj pogosto izvajanih glasbenih zvrsti, kot so klasika, jazz ter vse druge. Poleg teh dveh disciplin lahko na tekmovanju nastopijo tudi komorne zasedbe.

Danaja Grebenc in Gašper Štajnar sta zaigrala tudi v duetu in oba skupaj prav tako osvojila zlato priznanje.

»Takšen način izvedbe tekmovanja se je izkazal kot izjemno dober, saj po eni strani zavarujemo tradicijo, povezano z diatonično harmoniko, po drugi strani pa omogočimo, da se glasbilo kot takšno nadgrajuje in širi tudi v druge glasbene žanre. Na tak način zadovoljimo tako ene kot druge izvajalce z diatonično harmoniko,« pove Klemen Rošer, predsednik ZDHS.

Tekmovanje je spremljala tričlanska žirija, v kateri so bili harmonikar Primož Zvir, profesor Primož Rečnik ter Toni Sotošek kot predsednik komisije. Ti so po vsem slišanem in doseženih točkah na koncu podelili tri bronasta, 12 srebrnih ter 18 zlatih priznanj, kar dokazuje, da so tekmovalci pokazali izjemno znanje. Za zlata priznanja so namreč morali doseči najmanj 95 od 100 možnih točk. Največ jih je v disciplini tradicionalne glasbe dosegla že omenjena Tjaša Lesjak, v disciplini vsa glasba pa Danaja Grebenc, ki je skupaj z Gašperjem Štajnarjem blestela tudi v duetu, saj sta zlato priznanje in prvo mesto osvojila tudi v disciplini komornih zasedb.

Kakovost iz leta v leto boljša

Sicer pa je tekmovanje, ki ga prireja ZDHS, vedno bolj priznano tudi v mednarodnem prostoru. Uspešno sodelujejo z avstrijsko zvezo (HVÖ), ki pomaga tudi pri organizaciji svetovnega prvenstva, za sodelovanje pa se vse bolj zanima tudi Svetovna konfederacija za harmoniko (Confederation Mondiale de l'Accordeon). Letos zaradi pandemije sicer ni bilo predtekmovanja, zato so se vsi prijavili neposredno na tekmovanje.

Podelili kar 18 zlatih Zlata priznanja so si na 7. državnem tekmovanju v igranju na diatonično harmoniko priigrali: Danaja Grebenc (2), Tjaša Lesjak, Gašper Štajnar (2), Zala Praper Šipek, Miha Pavlin, Mia Ovčjak, Jakob Tojnko, Jakob Kunej, Kaja Završnik, Aljaž Mauko, Jan Zgonc, Gašper Komac, Andraž Osetič, Domen Drobež, Alina Mrak in Matjaž Poljanšek. Srebrna: David Vajda, Grega Abram, Ruben Žvab, Lukas Gumilar, Anej Založnik, Aljaž Štrigl, Natalija Jakop, Anej Sodec, Matej Vrance, Matic Čebulj, Tim Britovšek in Jurij Kink. Bronasta: Nika Verbič, Marcel Šošterič in Žana Vrhovnik.

»Mnogi se na naše tekmovanje vračajo vsako leto, posebno veseli pa smo tudi novih obrazov. Vsi so letos dosegli zavidljive rezultate, pri čemer niti ni pomembna sama lovorika, temveč izkušnje, ki jih pridobijo z javnim nastopom. Vsi so dokazali, da so muzikalni, da obvladajo glasbilo in so glasbeno razgledani,« še poudarja Rošer. Organizatorji so se tudi strinjali, da je kakovost igranja vedno višja, zato so si vsi zares zaslužili igrati na velikem odru državnega prvenstva.

98,66 točke je prejela Tjaša Lesjak.

»Naša želja za v prihodnje je, da bi naše tekmovanje postalo tisti dogodek, na katerem se harmonikarji in harmonikarke počutijo prijetno, zaželene in sprejete. Zato se že veselimo starih in novih obrazov in melodij tudi v prihodnjih letih,« sklene Klemen Rošer. Hkrati je bilo tokratno tekmovanje predtekmovanje za svetovno prvenstvo, ki bo maja prihodnje leto potekalo v Podčetrtku.