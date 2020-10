Danaja in Primož sta absolutna državna prvaka

Ekipa in komisija ZDHS, prvi z leve je Klemen Rošer, ki je spravila pod streho letošnje 6. državno prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko. FOTOGRAFIJE: arhiv ZDHS

V Bohinjski Bistrici je potekalo 6. državno prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko, ki ga organizirata Zveza diatonične harmonike Slovenije (ZDHS) ter Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD) Republike Slovenije. Novost letošnjega tekmovanja je bila, da so lahko harmonikarji nastopili v dveh ločenih disciplinah, in sicer tradicionalna glasba ter vsa glasba. Predsednik ZDHSje ob koncu tekmovanja takole strnil občutke: »V ZDHS smo izjemno ponosni, da nam je uspelo izvesti tekmovanje, saj vemo, da je letošnje leto zaradi epidemiološke situacije povsem drugačno in je večina prireditev, na katerih se ohranja na sceni diatonična harmonika, odpadla. Seveda smo se strogih pogojev, ki jih predpisuje NIJZ, morali držati tudi mi in veseli smo, da nam je tekmovanje uspelo spraviti pod streho.«Pa vendar je bilo marsikaj drugače. Tudi zato, ker so bili najboljši prikrajšani za slovesno podelitev nagrad. »Teh žal nismo smeli podeliti ob koncu tekmovanja, kot je bilo v navadi prejšnja leta, podelitev ima svoj čar, pač pa bomo nagrade tekmovalcem poslali naknadno,« je pojasnil Rošer. A pomembneje je, da je dogodek bil in so lahko vsi harmonikarji, ki so se na ta nastop pripravljali mesece, nastopili ter pokazali svoje znanje in veščine. »Na tem mestu bi se iskreno zahvalil podpredsedniku ZDHSter vsem, ki so pripomogli k uspešni izvedbi projekta. Še posebno pa hvala JSKD, ker so v ZDHS prepoznali kompetentnega partnerja na področju diatonične harmonike in nas podprli kot enakovrednega soorganizatorja tekmovanja,« poudarja Rošer.Vse harmonikarje, ki so bili na tekmovanju razdeljeni po starostnih skupinah, je poslušala in ocenjevala petčlanska strokovna komisija, v kateri so bili, profesorin profesor. V disciplini tradicionalna glasba je nastopilo 27 tekmovalcev, v disciplini vsa glasba 14, slišali pa smo tudi en harmonikarski duo v disciplini komornih zasedb. Skupno so si tekmovalci priigrali kar 23 zlatih, 17 srebrnih ter dve bronasti priznanji. Absolutna državna prvakinja v disciplini tradicionalna glasba je postala, absolutni državni prvak v disciplini vsa glasba pa