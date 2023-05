Dan d za Joker Out: to so njihovi največji konkurenti (VIDEO)

Evrovizijska poslastica v Liverpoolu se je začela v torek. V prvem predizboru je bilo podeljenih deset vstopnic za sobotni veliki finale, danes pa je na sporedu še drugi polfinalni večer, na katerem se bodo za svojo zlato vstopnico potegovali tudi naši predstavniki zasedbe Joker Out.

V drugem predizboru se bo predstavilo 16 držav, med njimi tudi Slovenija pod številko 10. V tem predizboru, ki nam bo ponudil različne glasbene zvrsti, bodo glasovale tudi Ukrajina, Španija ter Velika Britanija.

Stavnice našim fantom napovedujejo zanesljivo uvrstitev v soboto finale. Poleg zasebe Joker Out naj bi se tja kvalificirali še Avstrija, Australija, Ciper, Armenija, Litva, Gruzija, Belgija, Poljska in Danska. Zmagovalki včera naj bi postali Avstrijki, drugo mesto naj bi pripadlo Avstraliji, Slovenija pa naj bi se zavihtela na visoko tretje mesto. Če bo res tako, ne bi imeli nič proti, a dejstvo, da bomo morali na rezultat še nekoliko počakati, saj se je že velikokrat zgodilo, da se napovedi niso čisto uresničile.

Napovedi na spletni strani eurovisionworld.com napovedujejo, da se bo od vseh balkanskih držav na letošnji evroviziji najbolje odrezala prav Slovenija. Med balkanske države uvrščajo še Srbijo, Hrvaško, Grčijo, Albanijo in Romunijo.

1. Danska: Reiley – Breaking My Heart



2. Armenija: Brunette – Future Lover



3. Romunija: Theodor Andrei – D.G.T. (Off and On)



4. Estonija: Alika – Bridges



5. Belgija: Gustaph – Because of You



6. Ciper: Andrew Lambrou – Break a Broken Heart



7. Islandija: Diljá – Power



8. Grčija: Victor Vernicos – What They Say



9. Poljska: Blanka – Solo



10. Slovenija: Joker Out – Carpe Diem



11. Gruzija: Iru – Echo



12. San Marino: Piqued Jacks – Like an Animal



13. Avstrija: Teya & Salena – Who the Hell Is Edgar?



14. Albanija:

15. Litva: Monika Linkytė – Stay



16. Avstralija: Voyager – Promise