Damjan Murko je poskrbel za živahen začetek večera (FOTO)
Na idilični Kmetiji Štajerski cvet v Andrencih pri Cerkvenjaku so se zbrali ljubitelji slovenske narodnozabavne glasbe, da bi doživeli edinstven dogodek – snemanje televizijske oddaje Polka in Majolka.
Organizatorka Vesna Kodrič je pod starim kozolcem ustvarila prizorišče, kjer so se prepletali domačnost podeželja, glasbena tradicija in televizijska produkcija. Dogodek je združil več kot 20 glasbenikov, ki so s svojimi nastopi oživili slovensko glasbeno dediščino in poskrbeli za nepozabno vzdušje.
Med nastopajočimi je izstopal Damjan Murko, ki je z zanj značilno samozavestjo in odrsko prezenco postavil energičen začetek večera. Anita Kralj je s svojim nostalgičnim glasom poskrbela za čustven trenutek, ki je poslušalce popeljal v spomine na preteklost.
Romantična in introspektivna Andreja Zaljetelj je nastopila z energijo in osebno izraženimi čustvi, ki so se dotaknila src vseh prisotnih. Klaudija Felicijan je dogodek popestrila s kabaretskim pridihom, šarmom in igrivostjo, medtem ko je Rudi Šantl s svojo pozitivno energijo občinstvo povabil k plesu in praznovanju poletja.
Legenda slovenske zabavne glasbe Fredi Miler je s svojo iskreno in čustveno glasbo prinesel zgodbe o življenju in ljubezni, medtem ko je Alfi Nipič s prisotnostjo vnesel spoštovanje do slovenskega glasbenega izročila in nostalgijo po starih časih.
Dogodek je združil različne generacije, ponudil čustvene trenutke, ples, smeh in nostalgijo ter še enkrat potrdil, da slovenska narodnozabavna glasba ostaja močan in povezujoč del naše kulturne identitete.
