Damjan Murko je poskrbel za živahen začetek večera (FOTO)

Na idilični Kmetiji Štajerski cvet v Andrencih pri Cerkvenjaku so se zbrali ljubitelji slovenske narodnozabavne glasbe, da bi doživeli edinstven dogodek – snemanje televizijske oddaje Polka in Majolka.

Organizatorka Vesna Kodrič je pod starim kozolcem ustvarila prizorišče, kjer so se prepletali domačnost podeželja, glasbena tradicija in televizijska produkcija. Dogodek je združil več kot 20 glasbenikov, ki so s svojimi nastopi oživili slovensko glasbeno dediščino in poskrbeli za nepozabno vzdušje.

Alfi Nipič in prikupna pevka, voditeljica Suzana Mally

Fredi Miller bije svoje težke zdravstvene bitke, a se kleni Korošec ne da, nad njim je bila navdušena tudi pevka Ajda Stropnik.

Med nastopajočimi je izstopal Damjan Murko, ki je z zanj značilno samozavestjo in odrsko prezenco postavil energičen začetek večera. Anita Kralj je s svojim nostalgičnim glasom poskrbela za čustven trenutek, ki je poslušalce popeljal v spomine na preteklost.

Romantična in introspektivna Andreja Zaljetelj je nastopila z energijo in osebno izraženimi čustvi, ki so se dotaknila src vseh prisotnih. Klaudija Felicijan je dogodek popestrila s kabaretskim pridihom, šarmom in igrivostjo, medtem ko je Rudi Šantl s svojo pozitivno energijo občinstvo povabil k plesu in praznovanju poletja.

Nastop Rudija Šantla je bil poklon plesu in poletju, celo tako zelo, da je ga je na odru očitno zaslepilo sonce.

Ni Polke in majolke brez Mitje Grmovška in njegovega značilnega klobuka, ob njem organizatorka dogodkov Vesna Kodrič, zadovoljna, ker je vse teklo kot po maslu.

Legenda slovenske zabavne glasbe Fredi Miler je s svojo iskreno in čustveno glasbo prinesel zgodbe o življenju in ljubezni, medtem ko je Alfi Nipič s prisotnostjo vnesel spoštovanje do slovenskega glasbenega izročila in nostalgijo po starih časih.

Ben Maj in Julija sta z ansamblom Klic prinesla mladostno energijo in iskrenost, zasanjana Andreja Zaljetelj pa je poslušalce pobožala s svojimi čustvenimi skladbami.

Dogodek je združil različne generacije, ponudil čustvene trenutke, ples, smeh in nostalgijo ter še enkrat potrdil, da slovenska narodnozabavna glasba ostaja močan in povezujoč del naše kulturne identitete.