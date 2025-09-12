VEČER DOMAČNOSTI IN SLOVENSKE DUŠE

Damjan Murko je poskrbel za živahen začetek večera (FOTO)

Na kmetiji Štajerski cvet v Andren­cih pri Cerkvenjaku so ob zvokih domačih melodij pripravili snemanje oddaje Polka in majolka.
Fotografija: Damjan Murko je poskrbel za živahen začetek večera, s pikantnimi besedili pa razvnel občinstvo, a se potem vrnil k svoji Maji. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET
Odpri galerijo
Damjan Murko je poskrbel za živahen začetek večera, s pikantnimi besedili pa razvnel občinstvo, a se potem vrnil k svoji Maji. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

M. S.
12.09.2025 ob 06:10
M. S.
12.09.2025 ob 06:10

Poslušajte

Čas branja: 1:48 min.

Na idilični Kmetiji Štajerski cvet v Andrencih pri Cerkvenjaku so se zbrali ljubitelji slovenske narodnozabavne glasbe, da bi doživeli edinstven dogodek – snemanje televizijske oddaje Polka in Majolka.

Organizatorka Vesna Kodrič je pod starim kozolcem ustvarila prizorišče, kjer so se prepletali domačnost podeželja, glasbena tradicija in televizijska produkcija. Dogodek je združil več kot 20 glasbenikov, ki so s svojimi nastopi oživili slovensko glasbeno dediščino in poskrbeli za nepozabno vzdušje.

Alfi Nipič in prikupna pevka, voditeljica Suzana Mally
Alfi Nipič in prikupna pevka, voditeljica Suzana Mally
Fredi Miller bije svoje težke zdravstvene bitke, a se kleni Korošec ne da, nad njim je bila navdušena tudi pevka Ajda Stropnik.
Fredi Miller bije svoje težke zdravstvene bitke, a se kleni Korošec ne da, nad njim je bila navdušena tudi pevka Ajda Stropnik.

Med nastopajočimi je izstopal Damjan Murko, ki je z zanj značilno samozavestjo in odrsko prezenco postavil energičen začetek večera. Anita Kralj je s svojim nostalgičnim glasom poskrbela za čustven trenutek, ki je poslušalce popeljal v spomine na preteklost.

Romantična in introspektivna Andreja Zaljetelj je nastopila z energijo in osebno izraženimi čustvi, ki so se dotaknila src vseh prisotnih. Klaudija Felicijan je dogodek popestrila s kabaretskim pridihom, šarmom in igrivostjo, medtem ko je Rudi Šantl s svojo pozitivno energijo občinstvo povabil k plesu in praznovanju poletja.

Nastop Rudija Šantla je bil poklon plesu in poletju, celo tako zelo, da je ga je na odru očitno zaslepilo sonce.
Nastop Rudija Šantla je bil poklon plesu in poletju, celo tako zelo, da je ga je na odru očitno zaslepilo sonce.

Ni Polke in majolke brez Mitje Grmovška in njegovega značilnega klobuka, ob njem organizatorka dogodkov Vesna Kodrič, zadovoljna, ker je vse teklo kot po maslu.
Ni Polke in majolke brez Mitje Grmovška in njegovega značilnega klobuka, ob njem organizatorka dogodkov Vesna Kodrič, zadovoljna, ker je vse teklo kot po maslu.

Legenda slovenske zabavne glasbe Fredi Miler je s svojo iskreno in čustveno glasbo prinesel zgodbe o življenju in ljubezni, medtem ko je Alfi Nipič s prisotnostjo vnesel spoštovanje do slovenskega glasbenega izročila in nostalgijo po starih časih.

Ben Maj in Julija sta z ansamblom Klic prinesla mladostno energijo in iskrenost, zasanjana Andreja Zaljetelj pa je poslušalce pobožala s svojimi čustvenimi skladbami.
Ben Maj in Julija sta z ansamblom Klic prinesla mladostno energijo in iskrenost, zasanjana Andreja Zaljetelj pa je poslušalce pobožala s svojimi čustvenimi skladbami.

Dogodek je združil različne generacije, ponudil čustvene trenutke, ples, smeh in nostalgijo ter še enkrat potrdil, da slovenska narodnozabavna glasba ostaja močan in povezujoč del naše kulturne identitete.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Štajerski cvet v Andren­cih glasba narodnozabavna glasba pevec narodno-zabavna glasba Damjan Murko ljubezen Alfi Nipič slovenska glasba polka koncert

Priporočamo

Premium
Urška obubožana, a s tremi odvetniki trdi, da kot direktorica ni oškodovala upnikov
Premium Photo
EKSKLUZIVNO: Barron Trump prihaja z dedkom v Slovenijo (Suzy)
Premium
Nove pretresljive podrobnosti krvavega družinskega zločina na obrobju Ljubljane
Tadeja Majerič iskreno o Janu Plestenjaku: »Zdaj njegove pesmi doživljam drugače«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Urška obubožana, a s tremi odvetniki trdi, da kot direktorica ni oškodovala upnikov
Premium Photo
EKSKLUZIVNO: Barron Trump prihaja z dedkom v Slovenijo (Suzy)
Premium
Nove pretresljive podrobnosti krvavega družinskega zločina na obrobju Ljubljane
Tadeja Majerič iskreno o Janu Plestenjaku: »Zdaj njegove pesmi doživljam drugače«

Izbrano za vas

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.