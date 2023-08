Dala mu je dovoljenje, da jo udari in zlasa

Za film je pripravljen iti do konca in še dlje. To Joaquin Phoenix dokazuje na vsakem koraku, z vsakim novim projektom, in zvezdnikova najnovejša filmska stvaritev, biografija o Napoleonu Bonaparteju, v kateri se je prelevil v francoskega vojaškega generala in cesarja, ni izjema. Oskarjevec, ki je znan po študioznem pristopu, se je želel potopiti v Napoleonov lik, pri čemer mu je šla precej na roko tudi soigralka Vanessa Kirby, saj mu je v vlogi Joséphine Beauharnais prižgala zeleno luč, da naredi, kar je treba, za čim večjo avtentičnost prizorov. »Kar misliš in čutiš, lahko narediš. Lahko me udariš, zagrabiš, poljubiš, vlečeš za lase,« mu je dala proste roke. To je Phoenix tudi izkoristil in Vanessi, ko sta bila sredi še posebno čustveno nabitega prizora, prisolil žgočo klofuto. Nepričakovano in nezapisano v scenariju.

Napoleonovega življenja ni hotel le odigrati. Razgaliti je želel tudi njegovo kompleksno osebnost. FOTO: Ibdm

Resnične strasti, pravih čustev, ni mogoče zaigrati, naj si še tako neverjeten igralec. Moraš jih čutiti. Tako sta razmišljala Joaquin in Vanessa in si pustila umetniško svobodo. »Dogovorila sva se, da se bova presenečala in ustvarila trenutke, ki jih v resnici ni bilo, saj sva se oba želela izogniti klišeju zgodovinske drame. To je pomenilo izogniti se natančno oblikovanim in zorkestriranim trenutkom,« je povedal zvezdnik.

Tega ni pričakoval nihče

Tak trenutek je očitno napočil med zgodovinsko dobro dokumentiranim ločitvenim obredom njunih likov, katerih razmerje je bilo strastno in turbulentno. »V prizoru sva izgovarjala besede, ki sta jih onadva tudi v resnici izgovarjala. In lahko bi ostala le pri tem, pri arhivsko pravilnem preigravanju nekega dogodka. Le izgovorila bi pravilne besede in šla domov. A potem ne bi bilo nikakršnega presenečenja, nobene dodane vrednosti,« je razčlenila Kirbyjeva. »A želela sva se presenečati, se izzivati, šokirati. Za igralca je nekaj najbolj čudovitega, če imaš ustvarjalnega partnerja, s katerim se počutiš varno in lahko odkrivaš tudi najbolj temne kotičke.« In v to sta zašla prav med snemanjem ločitvene ceremonije, med katero si je Phoenix privoščil nekaj umetniške svobode ter improvizacije in doneče udaril Vanesso. Tega ni pričakoval nihče iz snemalne ekipe. Šoka in bolečine Vanessi sploh ni bilo treba odigrati.

Ridley Scott je 10 dni presedel z igralcem in se poglabljal v vsak prizor posebej. FOTO: Cover Images

48 let ima Joaquin, 51 jih je imel Napoleon ob smrti.

Od prihajajoče epske zgodovinske pustolovščine, ki jo zaznamujejo osupljiva kinematografija, dovršena kostumografija in zvezdniška zasedba, lahko pričakujemo ogromno. Za to jamči že igralsko-režiserski tandem Joaquina Phoenixa in Ridleyja Scotta, ki sta sodelovala že pri oskarjevskem hitu Gladiator.

Z Ridleyjem Scottom je sodeloval že leta 2000 pri snemanju Gladiatorja. FOTO: Cover Images

Scenarij je tokrat napisal David Scarpa, vendar iz vsakega kadra kar vre Phoenix. Zaradi igralca so namreč scenarij skoraj v celoti spisali na novo. »Manj konvencionalnega od Joaquina težko najdeš. Intuicija ga žene naprej. Če ga kaj moti, ne bo molčal, temveč bo to dal glasno in jasno vedeti. On je film o Napoleonu naredil posebnega,« je povedal režiser. »Film je lahko odličen, a ga lahko spišemo tudi praktično na novo, če se zaradi prvotnega scenarija Joaquin ne bo počutil povsem udobno. In prav to se je zgodilo z Napoleonom. Film smo povsem razstavili, da smo mu tako pomagali ugotoviti, kdo je Bonaparte v resnici bil. In ves ta proces je bil nadvse ploden, film je zaradi tega postal boljši in imenitnejši.«

Upodobitev norega, mračnjaškega Jokerja mu je prinesla oskarja. FOTO: Joker

Zagrabil z obema rokama

Igralec je želel spoznati vsako plast cesarjeve kompleksne osebnosti, od njegove karizme in ambicioznosti do neke skrite ranljivosti. To je bilo vse prej kot lahko. Celo igralca Phoenixovega kalibra je namreč malce pred začetkom zagrabila panika, rekoč Scottu, da se mu sanja ne, kaj narediti. »Zato sva 10 dni pred začetkom snemanja, vsak dan ves dan sedela in razčlenjevala sceno za sceno, prizor za prizorom. Poglobila sva se v vsak detajl.«

Preleviti se v eno največjih in najbolj ikonskih zgodovinskih osebnosti ni mačji kašelj. To je Joaquin dobro vedel, vseeno pa ni pomišljal niti za trenutek, ko mu je Scott ponudil vlogo. »Roko na srce, nekaj nostalgičnega je pri vnovičnem sodelovanju z Ridleyjem. Snemanje Gladiatorja je bilo zame izjemna izkušnja. Tedaj sem bil še mlad, to je bila moja prva velika hollywoodska produkcija. In hrepenel sem po tem, da bi ponovno doživel in občutil nekaj podobnega,« je dejal Joaquin in še dodal, da je Ridley sicer že v preteklosti pristopil k njemu s tem ali onim projektom, a nič ne bi od njiju zahtevalo tako veliko truda in ustvarjalnosti kot Napoleon. »Ko je prišel ta projekt, pa sem ga zagrabil z obema rokama.«