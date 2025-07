Da bi Smrkci rešili svoj svet, morajo priti v našega

Priljubljeni Smrkci se vračajo v kinematografe v animirani komični avanturi Smrkci Film (Smurfs). Tokrat se bodo majhna modra bitja po ugrabitvi svojega vodje Ata Smrka odpravila v resnični svet.

Animirano komično avanturo je režiral Chris Miller, scenarij je napisala Pam Brady, na podlagi likov in del belgijskega striparja in umetnika Pierra Culliforda - Peya. V animaciji so priljubljenim Smrkcem svoje glasove posodili Rihanna, James Corden, Nick Offerman, JP Karliak, Daniel Levy, Amy Sedaris, Natasha Lyonne, Sandra Oh, Octavia Spencer, Nick Kroll, Hannah Waddingham, Alex Winter, Billie Lourd, Xolo Maridueña, Kurt Russell in John Goodman.

No Name (James Corden) in Smrketa (Rihanna) FOTO: Paramount Animation

Pri nas bo na ogled sinhronizirana različica, svoje glasove pa so glavnim likom posodili Gaja Sorč, Nino Ošlak, Urška Majdič, Janez Hočevar - Rifle, Branko Završan, Jernej Kuntner, Žan Kos, Primož Vrhovec, Jan Bučar, Miha Rodman, Voranc Boh, Boris Kerč, Daniel Bavec, Aja Kobe, Maja Končar in Nina Ivanič Rep.

Ko Ata Smrka (John Goodman, slov. Janez Hočevar - Rifle) skrivaj ugrabita zlobna čarovnika Razamel in Gargamel, se Smrketa (Rihanna, slov. Gaja Sorč) s Smrkci odpravi v resnični svet, da bi ga rešila. S pomočjo novih prijateljev morajo Smrkci odkriti, kakšna je njihova usoda, da bi rešili vesolje.

3076 ljudi se je obleklo v Smrkce

Mesto Landerneau na zahodu Francije se je pred nekaj tedni obarvalo v modre, bele in rdeče barve, saj se je 3076 ljudi obleklo v Smrkce, si nadelo bele kape in kožo prebarvalo v modro, pri tem pa prepevalo znane pesmi iz priljubljene animacije. S tem so postavili tudi svetovni rekord in se zapisali v Guinnessovo knjigo rekordov za največje zborovanje ljudi, oblečenih v kostume Smrkcev. V tem mestu, ki ima le 16.000 prebivalcev, so do zdaj dvakrat neuspešno poskušali premagati rekord mesta Lauchringen v Nemčiji, kjer se je leta 2019 uspelo zbrati 2762 Smrkcev.

Ken (Nick Offerman), Smrketa (Rihanna), No Name (James Corden) in Glavca (Xolo Mariduena) FOTO: Paramount Animation

Smrkci (originalno Les Schtroumpfs) so televizijska in stripovska franšiza o skupini malih modrih izmišljenih bitij, ki živijo v gozdu. Najprej so se pojavili v seriji stripov belgijskega ustvarjalca z umetniškim imenom Peyo (pravo ime Pierre Culliford). Strip je prvič izšel 23. oktobra 1958. V Sloveniji so se Smrkci prvič pojavili v stripu v reviji Zvitorepec leta 1970, in sicer pod imenom Škratje kot stranski liki v epizodi stripa Jacek in Gumbek: Zakleta dežela (Johan et Pirlouit: Le pays maudit). Po svetu so zasloveli kot junaki risane serije družbe Hanna-Barbera, ki so jo predvajali devet let (od 1981 do 1990) in je štela 256 delov, največkrat z dvema risankama.