Čustveno popotovanje Nike Zorjan (FOTO)

Brez besed ste me pustili! Razprodano gledališče, nabito z energijo in čisto ljubeznijo! Hvala, da zaradi vas vseh uresničujem svoje sanje.« Tako se je Nika Zorjan zahvalila vsem srčnim oboževalcem, ki so v Gledališču Park v Murski Soboti skupaj z njo praznovali 10-letnico njenega glasbenega ustvarjanja.

Razprodano Gledališče Park in srčna publika sta najlepše darilo ob desetletju ustvarjanja, kar bi si jih Nika lahko zaželela.

Ni skrivnost, da je Niki nastopanje v Prekmurju že od nekdaj najbolj pri srcu, posebno ker je Murska Sobota njen rojstni kraj. Tudi na tokratnem koncertu, ki je bil v nasprotju z drugimi nekoliko bolj čustven in res prav poseben, je bilo med Niko in občinstvom čutiti močno povezanost.

Na koncertu so se ji pridružili tudi člani legendarne prekmurske skupine Langa.

Malce posebno in romantično vzdušje pa je ustvarila tudi s tem, da je vse pesmi odpela drugače, bolj umirjeno, izjemno ponosna pa je tudi, ker so lahko obiskovalci koncerta v roke prvič prijeli njen prvi album z naslovom Od začetka, na katerem so zbrane vse njene uspešnice, ki jih je izdala v zadnjem desetletju.