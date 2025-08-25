Čuki žalujejo: Njegove pesmi bodo za vedno ostale v naših srcih (FOTO)

Z Mestne občine Slovenj Gradec so sporočili žalostno vest, da je umrl njihov častni občan Franc Šegovc, ustanovitelj ansambla Štirje kovači.

»Glasbenik, ki je s pesmijo in srcem soustvarjal zgodbo najstarejšega narodnozabavnega ansambla na svetu. Ob svojem 88. rojstnem dnevu je dejal: 'Ljubezen do glasbe je tista luč, ki me vleče naprej.' Naj ga ta luč glasbe vodi tudi na njegovi večni poti,« so zapisali na družbenih omrežjih.

Vest o glasbenikovi smrti je pretresla tudi skupino Čuki. »Tudi nas je globoko prizadela vest, da se je od nas poslovila glasbena legenda Franc Šegovc. Njegove pesmi bodo za vedno ostale v našem repertoarju in srcih. Sožalje vsem njegovim bližnjim ter vsem glasbenim kolegom, ki smo ga in ga bomo vedno globoko spoštovali,« so zapisali na facebooku.