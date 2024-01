Čuki in Stil skupaj na pumpi (VIDEO)

Na Silvestrovo smo v oddaji Srečno, ko se je ta prevesila v sklepni del, prav na koncu lahko ugledali še eno nenavadno glasbeno kombinacijo. V nov duet so se združili Čuki in člani ansambla Stil, ki očitno radi nastopajo z drugimi, saj so prav na silvestrovo v živo pred večtisočglavo množico zapeli tudi v duetu z Modrijani. A v oddaji na Televiziji Slovenija smo jih lahko videli in slišali tudi skupaj s Čuki, predstavili pa so novo žurersko pesem, ki zagotovo ne bo manjkala na nobeni apres-ski zabavi. Naslov pa – Pumpa. Gre seveda za bencinsko črpalko, kjer že dolgo ni mogoče zgolj natočiti goriva v naše jeklene konjičke, pač pa prodajalne ponujajo še marsikaj. Tudi za pod zob. In ko se muzikanti v poznih nočnih ali že zgodnjih jutranjih urah utrujeni vračajo z nastopov, se skoraj po pravilu ustavijo na – pumpi.

Ko muzikantje razjezijo soseda, se odpravijo žurirat na pumpo in izpraznijo vse zaloge hrane in pijače. FOTO: ARHIV SKUPINE

Stilovci so si že dolgo želeli, da bi eno pesem posneli s Čuki. FOTO: ARHIV SKUPINE

Tako je nastalo besedilo, ki sta ga zakuhala čuk Jože Potrebuješ in naša znana televizijska voditeljica in po novem producentka Jasna Kuljaj. Očitno sta uspešen tandem pri kovanju besedil, saj sta v preteklosti že sodelovala pri besedilu Avsenikove megauspešnice Bolha, kot soavtorica besedila in melodije pa je tokrat prvič sodelovala Jožetova starejša hči Petra. In tako je Čukom po 35 letih neprestanega delovanja znova uspel podvig, s katerim dokazujejo, da imajo še veliko elana, idej in asov v rokavu, s katerimi presenečajo svoje zveste poslušalce. Čuki in ansambel Stil so novo skladbo z unikatnim besedilom in videospotom izdali natanko opolnoči ob prehodu v novo leto na portalu youtube in postali izvajalci s prvo izdano skladbo v letu 2024. Tudi to je nekaj posebnega. Sicer pa skladba z naslovom Pumpa nima le enega uspeha, ampak kar dva, saj je že po enem dnevu obstoja pristala na prvem mestu slovenskih skladb na istem portalu, v le nekaj urah je namreč imela več kot 60.000 ogledov. »Glasbeniki se po nastopih zelo pogosto srečujemo na pumpah, kjer si izmenjamo razne dogodivščine, zgodi pa se tudi, da iz avtomobilov prinesemo glasbila in kakšno urežemo,« pravi Potrebuješ. Seveda so Čuki s fanti ansambla Stil in pisano druščino znanih obrazov posneli tudi videospot. Vesela družba se je na koncu čisto zares preselila na pumpo.

V videospotu vidimo tečnega soseda v podobi stand up komika Ranka Babića, ki prileti na vrata, in to kar v »šlafroku«, ker mu ni bilo všeč, da sosedje rojstni dan praznujejo s harmoniko. Povrhu k njim pošlje seksi policistko. Mimogrede: kar trije člani Čukov, Jože, Matjaž in Jernej, čisto zares praznujejo rojstni dan v prvem mesecu leta. Drugega gosta odigra fejmič Gašper Bergant, ki je presenečen, ker mu je vesela družba na pumpi izpraznila vse zaloge, tretja pa je voditeljica največje radijske veselice Nina Cestnik Pavlič, ki veselo družbo nažene iz finega lokala, saj se tam ne spodobi tako žurati in celo plesati na mizah. To je torej še eden od duetov, ki so ga posneli Čuki, poleg Komarja s Piko Božič, Daj mi poljub z Modrijani, Če se od spominov da živet s Kvatropirci in Ma ni da ni z Alyo. In prav vsi so bili velike uspešnice. Tokrat so k sodelovanju povabili energično štajersko zasedbo Stil, ki jo poznamo predvsem po hitih P'rjatlca in Le tebe bi ... Ti so Jožetu že pred leti izrazili željo, da bi posneli nekaj s Čuki, in tako se je rodila – Pumpa.