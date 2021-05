Čuki imajo novo članico – Jasno Kuljaj (VIDEO)

Pred poletjem so poskrbeli za novo uspešnico. FOTOGRAFIJE: ARHIV SKUPINE

30

dolgih let že traja kariera priljubljenih Čukov!

Jasna odigra vlogo Jernejevega dekleta, ki jo čisto na koncu tudi zasnubi ob čudovitem sončnem zahodu.

Skupina Čuki, ki je še vedno ena najbolj priljubljenih pri nas, se v več kot 30-letni karieri ponaša z rekordom na glasbeni sceni. Njihova pesmica z naslovom Ko ko ko, namenjena najmlajši publiki, je namreč že presegla 10 milijonov ogledov na youtubu, kar je za naše razmere vrhunski dosežek. A vedno ko izdajo novo pesem, ta prej ali slej postane hit.Saj se spomnimo njihovega Komarja pa Ferrari polke, da tiste poletne Mi gremo pa na morje ali Mal' naprej pa mal' nazaj, Zanzibar ali Bam bam bam niti ne omenjamo. In kaj imajo skupnega našteti hiti? Tudi to, da so jih slovenski javnosti vedno predstavili tik pred poletjem, njihovi oboževalci pa so si jih vrteli med vožnjo proti morju, na številnih poletnih žurih in še pozno v jesen. In ko smoinpred kratkim znova pobarali, ali imajo tudi za letošnje poletje pripravljeno kakšno novo pesem, ki bi lahko postala hit, so nam pomenljivo odgovorili: »Mogoče …« Izkazalo se je, da to ni bilo rečeno kar tako v en dan, kot radi rečemo, temveč je tak naslov njihove najnovejše pesmi, ki so jo premierno, v živo, predstavili v nedeljski oddaji Vikend paket na TV Slovenija, obenem pa smo si lahko prvič ogledali njihov videospot.Glasbo, kot za vse druge njihove uspešnice, je spet ustvaril Jože Potrebuješ sam, pri besedilu mu je pomoč ponudil, pri aranžmaju pa. A Čuki seveda ne bi bili Čuki, če ne bi poslušalcem in gledalcem ponudili nekaj več. V videospotu, v katerem pojejo o tem, da je fantu, ki osvaja dekle, dovolj cincanja, so nam servirali še lepo, znano in postavno Slovenko. To je, ki odigra vlogo Jernejevega dekleta, ki jo čisto na koncu tudi zasnubi ob čudovitem sončnem zahodu. No, pa tudi ona ni edina znana v videospotu, saj je vlogo dobil še en znani Slovenec, in sicer, pa tudi Jožetova hčije na sceni, vsem skupaj pa dodajo piko na i plesalke Plesnega mesta, ki s Čuki sodelujejo tako rekoč pri vseh večjih projektih zadnjih nekaj let.Videospot je nastal pod režijsko taktirkoin studia Neo Visuals, posneli pa so ga v Zambratiji na Hrvaškem, priin, lastnikih bara Destino beach. Pa se bodo dekleta, ko bodo prisluhnila novi pesmi Čukov in si ogledala videospot, morda premislila in bodo v odnosu s fanti bolj odločna? »Mogoče,« odgovarjajo Čuki, ki si seveda želijo, da bi letos vsi spet lahko bolj sproščeno uživali ob morju, poležavali na plaži in si v družbi najdražjega ali najdražje ogledali kakšen sončni zahod. Čuki pa tudi to, da bi spet kje zaigrali v živo, mi pa bi se ob njihovih ritmih pozibavali. In mogoče, mogoče nam celo uspe, če se bo virus končno utrudil.