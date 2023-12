Čuki do novega rekorda? Njihova skladba je zelo priljubljena

Tega ne moremo z gotovostjo trditi, toda verjetno se je zgodil nov rekord, menijo člani priljubljene skupine Čuki. V dobrem mesecu je namreč njihova nova otroška pesem Ta ta traktor dosegla milijon ogledov na spletnem portalu youtube.

Ali in v kolikšnem času je ogrožen primat pesmi Ko ko ko, ki je najbolj gledan slovenski videospot z več kot 15 milijoni ogledov, bodo pokazali naslednji meseci. Dejstvo pa je, da so pesem za svojo vzeli vsi otroci in njihovi starši, najverjetneje pa tudi mnogi slovenski logopedi.

»Ta ta traktor je moj!« je fraza, ki bo marsikateremu otroku pomagala pri izgovorjavi črke, za katero se Tilen Artač že leta šali, da jo pevec in avtor pesmi Jože Potrebuješ tako simpatično in navihano prodaja v svojih uspešnicah. Spomnimo, skoraj vse njihove uspešnice imajo v naslovih črko r: Krokodilčki, Komar, Mi gremo pa na morje, Ferrari polka, Greva gor v hribe. Čuki kljub temu ne počivajo, saj ustvarjajo tudi za mladino in odrasle. Slednji bodo že zelo kmalu prišli na račun.