Crvena jabuka se vrača v Ljubljano

Če bomo nekega dne izbirali najbolj romantično skupino, odločitev ne bo težka. V 30 letih je skupina Crvena jabuka na svojih 12 studijskih albumih posnela več kot 100 pesmi, katerih skupna rdeča nit je – ljubezen. Dražen Ričl, Aljoša Buha, Dražen Žerić, Darko Jelčić in Zlatko Arslanagić so pred 30 leti posneli prve skladbe, a kot pravi legenda, se nikakor niso mogli dogovoriti, kako naj bi se bend imenoval – vse dotlej, dokler ni nekdo v studio po naključju prinesel rdečega jabolka.

Že prvi album z vrsto uspešnic, kot so Dirlija, Bježi kišo s prozora ali S tvojih usana, je izdal takratni Jugoton, zdaj Croatia Records. Sledili sta evforija in prva velika turneja, prvi veliki koncert Crvene jabuke pa je na žalost zasenčila tragedija, v kateri sta umrla pevec Dražen Ričl in basist Aljoša Buha.

Preostali trije člani so leta 1987 posneli drugi album Za sve ove godine in ga posvetili umrlima prijateljema. Jubilejno leto 2010, v katerem je Crvena jabuka praznovala 25 let delovanja, se je začelo z izdajo knjige o skupini, v kompletu s štirimi CD-ji, pod skupnim naslovom Da nije ljubavi.