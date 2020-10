Cruisa bodo z Zemlje izstrelili oktobra 2021

PRESS RELEASE Liman in Cruise, ki se podajata v vesolje, sta sodelovala že pri akciji Na robu jutrišnjega dne.

Na vesoljsko postajo bosta prihodnji oktober poletela s Spacexovo kapsulo dragon, upravljal jo bo poveljnik Michael Lopez-Alegria, še en sedež pa je za zdaj prazen.

Tom Cruise se zares podaja v vesolje.

Za začetek podviga tako Američani kot Rusi napovedujejo jesen 2021.

Čeprav so osrednji igralci te zgodbe tudi v resnici hollywoodski zvezdnik in Rusi ter se najpomembnejše vprašanje glasi, kdo bo prvi, ne gre za scenarij, ampak za čisto pravo časovno bitko v naši resničnosti. Kajti če je težkokategornik akcijskih filmovže letošnjo pomlad naznanil, da mu naš planet ne zadostuje več ter da bo svoje vratolomne vragolije preselil z Zemlje na Mednarodno vesoljsko postajo, so podoben projekt najavili tudi Rusi. Čas pa bo pokazal, kdo bo z zunajplanetarnim snemanjem oral ledino.Snemanje prvega celovečerca v vesolju niso več sanje. Oktobra 2021 bodo Cruisa izstrelili proti Mednarodni vesoljski postaji, ki bo postala prizorišče hollywoodske akcije, kot drugi potnik in vesoljski turist pa bo ob njem sedel, ki naj bi se že lotil pisanja scenarija, vihtel pa bo tudi režijsko taktirko.V katero smer bo odvil, zavil in zapletel zgodbo, še ni znano, je pa velikopotezni načrt za film s proračunom menda 200 milijonov ameriških dolarjev podprl studio Universal Pictures. Čeprav je najstarejši studio na drugi strani luže ter ena izmed peterice največjih in najvplivnejših hollywoodskih filmskih hiš, podkovana v sedmi umetnosti, bo pri tem vesoljskem projektu zabredla v neznane vode. Zato jim bo še kako prav prišlo sodelovanje zin njegovim zasebnim vesoljskim podjetjem SpaceX ter ameriško vesoljsko agencijo Naso. »Pri Nasi smo zelo vznemirjeni ob misli na sodelovanje s Tomom Cruisom na naši vesoljski postaji,« je že pozno spomladi povedal šefA če je Cruise še nedavno menil, da mu mesto filmskega pionirja v vesolju ne uide, je zdaj dobil zagrizenega tekmeca. Tudi Rusi želijo biti prvi z vesoljskim celovečercem! Tamkajšnja agencija Roskozmos je razkrila, da se je s studiem Yellow, Black and White, enim največjih v Rusiji, že dogovorila za snemanje v vesolju. Zasnova njihovega filma, pod katerega se bo podpisal režiser, pa vključuje polet na Mednarodno vesoljsko postajo z ruskim Sojuzom že prihodnjo jesen. Kaj več o scenariju ni znanega, uganka ostaja tudi naslov, igralsko zasedbo pa naj bi izbrali na javnem natečaju. »Cilj filma je popularizirati naš vesoljski program in proslaviti kozmonavtske poklice,« brez zadržkov priznavajo pri Roskozmosu.