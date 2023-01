Črna mačka v spomin mnogo prezgodaj preminulemu Karliju Gradišniku (FOTO in VIDEO)

Minulo nedeljo zvečer so člani skupine Črna mačka na družabnem omrežju premierno predstavili nov videospot za skladbo Majda, ti si rožica. Skladba tokrat ni njihova avtorska, temveč jo je napisal Karli Gradišnik, odličen citrar, od njegove prezgodnje smrti bo letos minilo pet let. »Karli je bil tudi naš sokrajan in neumoren veseljak, prekrasen človek in muzikant z veliko začetnico.

Veselimo se, da bomo skladbo v živo igrali na naših nastopih in tako ohranjali spomin na našega Karlija.

Žal se je mnogo prezgodaj poslovil od nas, star je bil komaj 57 let. V njegovi družbi je bilo vedno veselo, saj je znal komunicirati z ljudmi in spraviti v dobro voljo še tako čemernega človeka. Na citre je zaigral vse, kar mu je prišlo na pamet. Solčavani smo upravičeno ponosni nanj, saj je povsod, kjer se je pojavil, širil dobro voljo. Znan je bil tudi kot odličen lokostrelec in lastnik turistične kmetije v Matkovem kotu,« o svojem rojaku pove Jani Čerček, ki je tudi vodja skupine Črna mačka.

Ekipa med snemanjem videospota za polko Majda, ti si rožica v Hiši Ojstrica v Logarski dolini FOTOGRAFIJE: arhiv skupine

Citrar Karli Gradišnik je sicer posnel več avtorskih skladb. »Najbolj znana in še vedno ena najlepših je Sestavljena polka, ki je bila tudi njegov največji hit. Meni pa je bila najbolj pri srcu polka z naslovom Majda, ti si rožica. In že takrat, ko sva si s Karlijem nekajkrat delila oder, sem mu rekel, da bom to skladbo enkrat posnel v kvintetovski zasedbi. Zdaj smo to udejanjili. Bolje pozno kot nikoli, bi lahko rekli ob tem, da je Majda končno ugledala luč sveta,« pove Jani Čerček.

Skladbo so posneli pri mojstru Miku Orešarju, videospot pa je pod taktirko Janija Pavca nastal v Hiši Ojstrica v Logarski dolini. »Želel sem, da ga posnamemo v našem kraju in z domačimi ljudmi, Solčavani, ki smo Karlija zelo dobro poznali in ga imeli radi,« še pove Čerček. V lik Majde se je odlično vživela domačinka Kaja Plesnik, ki je v domači gostilni, Hiši Ojstrica, natakarica.

»Priredbo skladbe sva skupaj naredila jaz in naša nova moč pri skupini Črna mačka, Urban Erker, multiinštrumentalist in študent klarineta na akademiji za glasbo v Ljubljani. Zelo se že veselimo, da bomo polko Majda, ti si rožica tudi v živo igrali na naših nastopih in s tem ohranjali spomin na našega Karlija,« sklene Čerček. Poleg njega so člani skupine še njegov brat Dušan Čerček, ki igra harmoniko, trobento igra Aljoša Jurkošek, klarinet Urban Erker, bariton Jože Sadek, pevka in dekle s klarinetom v videospotu pa je Janijeva hči Deja Čerček.

Citrar in pevec Karli Gradišnik, ki se je po težki bolezni poslovil avgusta 2018, je leta 1980 s prijatelji ustanovil Ansambel Larix, ko se je ta po petih letih razšel, pa je večinoma nastopal sam, občasno tudi v duetu z bobnarjem, kitaristom in pevcem Danetom Strmčnikom. Toda ni se ukvarjal samo z glasbo, saj je v Logarski dolini prevzel družinsko kmetijo, katere korenine segajo v daljno leto 1861. Karli je bil tudi skrben gospodar, mož in oče trem otrokom, ki so po njem podedovali čut za glasbo.