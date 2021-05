Črna mačka opeva presneta dekleta

Kdo bi vedel, katera je najboljša in katera je za vse. Le tista bo ta prava, ki bo ljubila me. Ni važno, od kod prihaja, da le Slovenka je …

Z narečnim in nekoliko hudomušnim besedilom v ritmu dixielanda so novo skladbo posneli člani skupine Črna mačka iz Solčave, v kateri so moči združili bratainter. Ob sebi pa imajo fantje še pevkiinGre za eno najbolj priljubljenih in zato tudi razprodanih skupin za različne priložnosti, največkrat jih najamejo za poroke in zasebna praznovanja, a žal že več mesecev niso imeli nobenega nastopa. Toda to ne pomeni, da niso aktivni. Dokaz za to je nova skladba Presneta dekleta, za katero so posneli tudi videospot, ki so ga premierno objavili prejšnjo nedeljo. Avtor celotne skladbe je Jani Čerček, ki je melodiji dodal besedilo v pisanih narečjih, kot je pisana naša dežela. In ker fantje izbirajo med dekleti v različnih pokrajinah, se sprašujejo, le katera bi bila zanje najboljša. Ali Gorenjka, Štajerka, Dolenjka, dečva iz Koroške ali nemara Ljubljančanka?»Kdo bi vedel, katera je najboljša in katera je za vse. Le tista bo ta prava, ki bo ljubila me. Ni važno, od kod prihaja, da le Slovenka je …« je odgovor v verzih ponudil avtor Jani Čerček, ki je o novi skladbi povedal tudi tole: »Na Presneta dekleta smo zelo ponosni, ker je nekoliko drugačna od značilnih narodno-zabavnih viž, ki jih večinoma preigravamo. Studijski posnetek je bil narejen pri mojstru, s katerim sodelujemo vse od takrat, ko se je iz Kanade, kjer se je rodil slovenskim staršem, preselil v Slovenijo. Tega pa je res že dolgo.«Sicer pa so člani Črne mačke za novo pesem posneli tudi videospot pod taktirkoiz videoprodukcije Foto Factory – in to kar na avtobusu. Pravzaprav starodobniku, katerega lastnik jeiz okolice Maribora, ki je nastopil v vlogi šoferja. Med snemanjem se je avtobus večkrat ustavil, nanj pa so vstopala lepa dekleta: Deja Čerček, pevka in hči avtorja skladbe Janija Čerčka, Danijela Burjan, prav tako pevka skupine Črna mačka,in. Videospot je torej vreden ogleda, skladba pa bo zagotovo zlezla pod kožo vsem ljubiteljem jazza.