Ansambel Črna mačka kljub težkim časom ne počiva. »V studiu smo posneli čisto novo skladbo z naslovom Presneta dekleta in komaj čakamo, da posnamemo zanjo tudi videospot,« nam pove Jani Čerček, ki je ponosen, da so to skladbo posneli skupaj z njegovo hčerko Dejo, dijakinjo tretjega letnika Konservatorija za glasbo in balet v Mariboru, smer saksofon, ki se jim občasno pridruži tudi na nastopih.Poleg saksofona sta ji v veliko veselje tudi igranje klarineta in obiskovanje ur solo petja. »Vse to znanje pa koristno uporabi v našem ansamblu,« pravi ponosni oče Jani. Sicer pa si v teh prazničnih dneh, tako mlajši kot tudi starejši, radi ogledajo njihov videospot za pesem Dobri možje, v katerem imajo glavno vlogo seveda vsi trije decembrski dobrotniki.