Črna komedija z vohunskimi spletkami po premieri v Cannesu naravnost na velika platna (FOTO)

Novi film režiserja Wesa Andersona Feničanska spletka (The Phoenician Scheme) je na premiernem predvajanju na festivalu v Cannesu dobil večminutne stoječe ovacije. Vohunska srhljivka spremlja zgodbo enega najbogatejših ljudi Zsa-zsaja Korde, ki ga upodobi Benicio del Toro in ki želi svoj imperij prepustiti odtujeni hčeri. Na redni spored v kinematografe prihaja ta četrtek.

Za film je režiser Anderson napisal scenarij, skupaj z Romanom Coppolo pa spisal tudi zgodbo. Poleg del Tora igrajo še Mia Threapleton, Michael Cera, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Bryan Cranston, Bill Murray, Benedict Cumberbatch, Ethan Hawke, Rupert Friend, Hope Davis, Jeffrey Wright, Willem Dafoe in drugi.

Razveseljiva in smešna zgodba, ki prinaša čisti užitek, a tudi osupljivo ganljivo plat, ko oče in hči najdeta drug drugega.

Zgodba spremlja družino in njene družinske posle. Piše se leto 1950. Zsa-zsa Korda je skrivnostni industrialec in eden najbogatejših ljudi v Evropi. Preživi že šesto letalsko nesrečo, ponovni poskus atentata nanj. Zaradi obsežnih in neusmiljenih poslovnih praks si je nakopal sovraštvo poslovnih tekmecev in vlad po vsem svetu.

Trenutno je pri koncu več deset let trajajočega projekta – feničanske infrastrukturne sheme kopno-morje – ekspanzivnega izkoriščanja bogatega in dolgo neaktivnega območja. Z njim želi spodbuditi razvoj potencialno bogate regije, sebi pa zagotoviti pet odstotkov prihodkov za naslednjih 150 let. Ker je finančno tveganje veliko, prejema nenehne grožnje.

Korda se odloči imenovati svojega naslednika – odtujeno 20-letno hčer Liesl, ki je nuna (upodobi jo Mia Threapleton, hči igralke Kate Winslet). Skupaj z njenim mentorjem Bjornom (Michael Cera) se vsi trije odpravijo na pot po neodvisni sodobni Feniciji, kjer se srečujejo z različnimi partnerji in sklepajo (še) zadnje posle, da bi zapolnili vrzel (hitro naraščajoči finančni primanjkljaj), ki ga Korda opisuje kot: »Vse, kar imamo – in še malo več.«

Mathieu Amalric, Wes Anderson, Mia Threapleton in Benicio Del Toro FOTO: Roger Do Minh/tps Productions/fo

Oče in hči se z osebnim tutorjem Bjornom tako podata na pot, a kmalu postaneta tarča spletkarskih tajkunov, tujih teroristov in zagnanih najetih morilcev. Liesl na poti tudi preiskuje nerazrešen umor svoje matere, Kordove prve žene, ki se je zgodil pred desetletjem.

Wes Anderson, Roman Coppola in (še posebno) Benicio del Toro so v Zsa-zsaju Kordi tako ustvarili ikoničnega antijunaka. Neizprosnega, prepričljivega, svetovljanskega in v Andersonovem svetu povsem posebnega. Del Toro s svojo prevladujočo, magnetično navzočnostjo na platnu v skoraj vsakem prizoru ustvari brezčasen lik.

29. maja prihaja na redni spored kinematografov.

»Poskušal sem si izmisliti nekaj o enem tistih evropskih tajkunov iz 50. let, kakršna sta bila na primer Onassis in Niarchos. /…/ Takšen lik bi nekoč lahko igral Anthony Quinn ali pa mogoče Lino Ventura ali Jean Gabin. Če Benicio ne bi želel sodelovati, ne vem, kdo drug bi sploh bil primeren. Za to bi se bilo treba vrniti v zgodovino filma. /…/ Črpali smo od tu in tam. Z Beniciem sva si ogledala Državljana Kana z najbolj znanim filmskim tajkunom vseh časov,« je med drugim svoje zamisli pojasnil Anderson (pod njegovo režisersko taktirko so nastali filmi Veličastni Tenenbaumi, Grand Budapest Hotel, Čudoviti lisjak, Francoska depeša ...).

Benicio Del Toro kot Zsa-Zsa Korda, Michael Cera kot Bjorn in Mia Threapleton kot Liesl FOTO: Courtesy Of Tps Productions/focu

Del Torov lik temelji na Andersonovem libanonskem tastu. FOTO: Courtesy Of Tps Productions/focu