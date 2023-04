Cole Moretti je spet oblekel mavrični suknjič (VIDEO)

Leta 1993 je Slovenija prvič, odkar je postala samostojna država, nastopila na Evroviziji. Prvi slovenski predstavniki so bili 1XBand, vodil jih je Cole Moretti. Na velikem evrovizijskem odru je zapel Tih deževen dan, ki ga znamo še danes na pamet. Zdaj je znova oblekel legendarni mavrični suknjič in na tih deževen dan odpotoval daleč stran, a tokrat v malce drugačni zasedbi. Na povabilo zasedbe vrhunskih glasbenikov deFonos je namreč naš prvi evrovizijski predstavnik znova zapel Tih deževen dan – v enem poskusu, back vokalistke pa so zamenjali godalci.

Cole pravi, da je zelo vesel in počaščen, da mlajše generacije še vedno prepevajo njegovo skladbo. »Ljudje so Tih deževen dan vzeli za svojo skladbo in jo sprejemajo tudi v novih oblikah. Od nekdaj je bila zahtevna, ni je enostavno odpeti, a s fenomenalno priredbo Jeana Markiča, izjemnimi glasbeniki z nalezljivo energijo sem bil znova zaljubljen! Odpeli in odigrali smo v živo, v enem poizkusu, tako je najbolje. Ni važno, ali kje kaj fušneš, važna je energija,« pravi Cole. V najnovejši priredbi glasbenik ostane brez slovitih back vokalov. »Malo sem jih pogrešal, moram priznati …. A violine so jih odlično nadomestile. Tako ali tako si zdaj že res vsi po tiho zapojemo 'kaj bi'. Tokrat pač ob zvoku violin,« še pove Cole, ponosen, da je njegova skladba v zadnjih letih doživela številne preobleke – od zborovske, rockovske do pihalne oziroma godbene. Interpretirali so jo Jadranka Juras, Bilbi in mnogi drugi glasbeniki. Cole ne skriva, da se še danes rad spominja nepozabnega evrovizijskega nastopa.

Coleta veseli, da ljudje še vedno radi prepevajo njegov hit.

»To so bili zlati časi. Na slovenskem izboru smo bili rezerva, nihče ni pričakoval, da bomo zmagali. Na evrovizijskem izboru, ki je bil na Irskem, nam je dobrodošlico – celo s slovenskim naglasom – izrekel sam Johnny Logan, irska rockovska ikona,« se spominja. Orkestru je na nastopu dirigiral Jože Privšek, ki je napisal aranžma, Cole pa se spominja, da mu je irski dirigent med predajo paličice prišepnil, da je skladba Tih deževen dan orkestru najbolj všeč. Na evrovizijskem odru je nastopal z dolgimi kodri in mavričnim suknjičem – slednjega je ves čas skrbno hranil v omari in si ga znova nadel za snemanje. Kreirala ga je oblikovalka Zvezdana Mali.

»Po nastopu bi suknjiče morali vrniti RTV-ju, a vsi smo si jih želeli ohraniti za spomin. No, Zvezdani je to uspelo, dosegla je, da je vsak svojega lahko odnesel domov, na varno v svojo omaro. Zdaj bi jih lahko že premestili v vitrino,« pove v smehu Cole. Marsikaj se je spremenilo. Zdaj ob posebnih priložnostih stopi pred mikrofon, odlično pa se znajde tudi za njim. Brez sanj ne gre, pravi. »Res ne gre, zato sem se tudi poročil s Sanjo. Zdaj sanje še bolj potrebujemo, vse, kar se dogaja, od vojn do finančnega bremena ljudi, to je zelo obremenjujoče. Dejansko moraš sanjati, kruta realnost ne more zmagati nad sanjami,« še pove za konec.