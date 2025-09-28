  • Delo d.o.o.
FLEETWOOD MAC

Člani legendarne skupine se ne bodo spet zbrali, slavna pisateljica nima nič z njimi (FOTO)

Britanski Daily Mail je objavil, da naj bi nastopili na zabavi pisateljice J. K. Rowling. Predstavniki legendarne skupine so govorice označili za popolnoma neresnične.
Leta 1997 se je skupina po 10 letih zbrala v studiu in posnela album Rumours (Govorice). FOTO: Reuters

Leta 1997 se je skupina po 10 letih zbrala v studiu in posnela album Rumours (Govorice). FOTO: Reuters

Za govorice je kriv časnik Daily Mail, ki je zapisal, da naj bi J. K. Rowling najela skupino za svojo rojstnodnevno zabavo. FOTO: Neil Hall/Reuters

Za govorice je kriv časnik Daily Mail, ki je zapisal, da naj bi J. K. Rowling najela skupino za svojo rojstnodnevno zabavo. FOTO: Neil Hall/Reuters

Fleetwood Mac so nazadnje nastopili leta 2019. FOTO: Fred Prouser/Reuters

Fleetwood Mac so nazadnje nastopili leta 2019. FOTO: Fred Prouser/Reuters

Leta 1997 se je skupina po 10 letih zbrala v studiu in posnela album Rumours (Govorice). FOTO: Reuters
Za govorice je kriv časnik Daily Mail, ki je zapisal, da naj bi J. K. Rowling najela skupino za svojo rojstnodnevno zabavo. FOTO: Neil Hall/Reuters
Fleetwood Mac so nazadnje nastopili leta 2019. FOTO: Fred Prouser/Reuters
A. Ž.
 28. 9. 2025 | 06:30
 28. 9. 2025 | 07:01
1:56
A+A-

V časopisu Daily Mail so objavili, da se bo legendarna skupina Fleetwood Mac, ustanovljena leta 1967, ponovno združila za rojstnodnevno zabavo pisateljice J. K. Rowling. Avtorica Harryja Potterja naj bi skupino najela za dvodnevno praznovanje svojega 60. rojstnega dne.

Za govorice je kriv časnik Daily Mail, ki je zapisal, da naj bi J. K. Rowling najela skupino za svojo rojstnodnevno zabavo. FOTO: Neil Hall/Reuters
Za govorice je kriv časnik Daily Mail, ki je zapisal, da naj bi J. K. Rowling najela skupino za svojo rojstnodnevno zabavo. FOTO: Neil Hall/Reuters

Predstavniki skupine, ki je zadnjič nastopila leta 2019, so trditve časnika o združitvi zanikali. V izjavi za revijo Rolling Stone so navedli, da so govorice »popolnoma neresnične«. Da Fleetwood Mac ne bodo več stali na odru, je bilo jasno že leta 2022, ko je umrla pevka Christine McVie. Hkrati je leta 2018 po ustvarjalnih nesoglasjih zapustil skupino kitarist Lindsey Buckingham. Res pa je, da sta Buckingham in Stevie Nicks, druga pevka skupine, v obtok poslala namige, da bosta morda spet skupaj muzicirala. Tudi bobnar Mick Fleetwood in Lindsey Buckingham sta se pred časom ponovno spajdašila, ko sta sodelovala s pevko Miley Cyrus pri snemanju njene pesmi Secrets.

Fleetwood Mac so nazadnje nastopili leta 2019. FOTO: Fred Prouser/Reuters
Fleetwood Mac so nazadnje nastopili leta 2019. FOTO: Fred Prouser/Reuters

Pri navajanju imen članov skupine ­Fleetwood Mac, ki gotovo ne bi sodelovali pri združitvi, obstaja manjša zadrega. V petih desetletjih muziciranja se je na odru ali v studiu zvrstilo 18 glasbenic in ­glasbenikov, ki so se podpisali pod stvaritve ansambla. Deset je še živih. Pri pestrem kadrovanju se je pripetilo, da so rekrutirali tudi kakšnega glasbenika, ki je bil rojen že po ustanovitvi skupine. Kategorično ­zanikanje, da bi igrali na rojstnodnevni zabavi, bo torej treba ­upoštevati. 

