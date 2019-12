Znani finalisti Eme Freš, datum prenosa pa ne

Alfirev, Astrid in Avantgarden, Klarity, Lana Hrvatin, Marmoris, Parvani Violet, Pia Nina, Saška, Stella in Younite se bodo januarja na TV Slovenija potegovali za nastop na izboru Ema 2020, ki pa naj bi bil konec februarja.



Na odru izbora za slovenskega predstavnika na Pesmi Evrovizije 2020 bo prostora le za dva finalista spletnega predtekmovanja od desetih. Na finalnem izboru Ema Freš januarja 2020 bodo enega zmagovalca izbrali gledalci s telefonskim glasovanjem, drugega bo z glasovanjem določila tričlanska strokovna komisija. Zmagovalca Eme Freš se bosta pridružila že uveljavljenim glasbenim izvajalcem in se kot novinca na slovenski glasbeni sceni potegovala za nastop na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije 2020.



A datumov za spremljanje prenosa vam še ne moremo sporočiti, saj jih RTV še ni razkril, prav tako skladb nismo še v celoti slišali, saj bodo prvič predstavljene na finalnem večeru.