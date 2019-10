Zmagala na največjem kantavtorskem festivalu

Ditka z očetom Gorazdom

Ditka z organizatorko festivala in najbolj znano country pevko v Bolgariji, Lilly Drumevo O'Reilly

Na festivalu se vsako leto zberejo pesniki in pevci iz Bolgarije, Srbije, Hrvaške, Romunije in celo iz ZDA.

V Sofiji je minuli konec tedna potekal največji festival za kantavtorje v Bolgariji Sofia Singer/Songwriter Fest 2019. Kantavtorica, pevka in skladateljicaje v razprodani palači kulture v glavnem mestu Bolgarije pometla s konkurenco in se uvrstila na prvo mesto, njen nastop pa je podprlo tudi slovensko veleposlaništvo v Sofiji.»Občutki so zares enkratni. Zmaga zame je bila že to, da sem se imela priložnost družiti s tako enkratnimi glasbeniki in stkati nova prijateljstva. Vzdušje je bilo zares prijetno. Vsi so bili tako prijazni, drug drugega smo spodbujali in držali skupaj. Prvo mesto mi pomeni potrditev, da delam dobro, da se moje pesmi dotaknejo ljudi, kar je zares nekaj najlepšega,« je svoje vtise po nastopu strnila Ditka, ki je poleg plakete za prvo nagrado prejela unikatno akustično kitaro.Ditka se je na dogodku predstavila s svojimi štirimi skladbami, za katere je napisala tako glasbo kot besedilo. Gre za povsem nove pesmi, ki jih je napisala to poletje in še niso studijsko posnete, bodo pa del angleškega projekta, ki ga počasi pripravlja za prihodnja leta. V polfinalu je zapela pesmi The Light in Your Girl Again, v finalu pa On the Same Line in Believe. Po uradnem delu je sledil krajši recital vsakega izmed polfinalistov, na njem je Ditka odigrala tudi dve pesmi v slovenskem jeziku, uglasbeno poezijoTekmovanje je potekalo v prostorih bolgarskega kulturnega centra, v ambientu kluba Studio 5, na finalnem večeru pa je kot gost sodeloval lanski zmagovalec, Irec. »Tako lepo so sprejeli slovenski jezik in mu zares prisluhnili,« je nad festivalom in vsem, kar se je dogajalo okrog njega, navdušena mlada pevka, ki pa ni prvič blestela v tujini. V Veliki Britaniji se je namreč njena pesem Dreamer uvrstila v finale festivala Songwriting Contest, njene pesmi pa so odlično sprejeli tudi na Slovaškem, Madžarskem, v Bolgariji, Italiji in na Hrvaškem.Ditka se je po treh dneh v Sofiji vrnila na Koroško, a časa za počitek ne bo kaj veliko, saj jo kmalu čaka predstavitev novega albuma z uglasbeno poezijo. Album Ne bodi, kar nisi bo predstavila na dveh promocijskih koncertih v Siti Teatru v Ljubljani.