Zaslovel z vlogo v Prijateljih, usodna je bila pljučnica

guliver/cover images Z Jessico Water sta se poročila leta 1983. FOTO: guliver/cover images

Zaradi Prijateljev je v očeh svoje hčere postal junak.

4

epizode Prijateljev je obogatil z vlogo Leonarda Greena.

V Hollywoodu žalujejo. Igralecje po zapletih zaradi pljučnice v petek za vedno zaprl oči. Njegova zapuščina je bogata, saj jo je v svetu filma, televizije in gledališča ustvarjal kar šest desetletij.Prvo broadwaysko igro je videl pri komaj treh letih in verjetno se je že tedaj v njem začela prebujati ljubezen do igralstva. Leta 1963, star 26 let, je doživel svoj broadwayski prvenec. Prav Broadway je bil tisti, ki mu je prinesel enega največjih kariernih uspehov, saj mu je leta 1993 nosilna vloga v igri Angels in America prinesla nagrado tony, najbolj čislano priznanje v gledaliških vodah. »To je bila moja deseta igra na Broadwayu in prvič sem bil nominiran za tonyja in ga tudi dobil!« je bil za izkazano častgloboko hvaležen, v nagovoru pa se je tedaj obrnil tudi k ženi ​in ji šaljivo pripomnil, da si bosta zdaj morda lahko privoščila stanovanje z ne le pralnim, temveč tudi sušilnim strojem.Uspešen je bil tudi v filmih in na televiziji, nastopil je denimo serijah Sopranovi ter Zakon in red. A vendar je bila vloga, po kateri je najbolj zaslovel, vloga, ki jo je sprva zavrnil. »Zvenela je precej butasto, zato sem jo odklonil,« je dejal o vlogi bogatega in precej srboritega očeta Rachel Green (igrala jo jev kultni humoristični seriji Prijatelji. Na srečo ga je prava hčerka prepričala, da je vlogo sprejel. »Sprejel sem za en nastop kot Rachelin oče Leonard Green. A je bilo nadvse prijetno, zato sem se, ko so me kot gostujočega igralca spet povabili, vrnil pred kamere. In nato tudi tretjič in četrtič.« Češnja na vrhu torte pa je bilo to, da je zaradi tega njegova hči spoznala celotno igralsko zasedbo slavnih Prijateljev. »Postal sem njen junak!«