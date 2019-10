Zakaj je pevka izginila? Misterij, dolg že 40 let

Zakaj je izginila? FOTO: Capitol records

10. maja 1981 je za njo izginila vsaka sled.

Deseti maj 1981 je eden najbolj nenavadnih dni v zgodovini glasbe. Da je bila tega dne v Ameriki glasbena prireditev All Star Salute to Mother's Day, se danes spomni le še malokdo. A če omenimo ime, je stvar drugačna. Takrat so namreč zadnjič na tem odru videli eno od najbolj priljubljenih ameriških country glasbenic.Po tistem je za njo izginila vsaka sled. Ne novinarji, ne kolegi, ne oboževalci je niso videli nikoli več. Ničesar ni rekla, razen na svidenje na koncu prireditve in druženja v zaodrju, ter izginila. Niti z besedo ni omenila, kaj namerava, naredila ni nobenega poslovilnega koncerta ali celo turneje. Preprosto odšla je in njeno življenje je od takrat velika uganka.Da eden najbolj prepoznavnih in priljubljenih glasbenih obrazov tistega časa preprosto izpuhti, se sliši neverjetno. Da ostane skrivnost in uganka desetletja tudi v dobi paparacev, pametnih telefonov in interneta, je preprosto nepredstavljivo. A očitno ne nemogoče. Bobbie Gentry je velika, nerešena skrivnost.Nase je z velikim bumom opozorila s prvo avtorsko skladbo Ode to Billie Joe leta 1967 pri vsega 23 letih. Temačna skladba, pospremljena z njenim raskavim glasom, je v hipu zasedla vrhove ne le country lestvic, ampak vseh. Dotlej povsem neznana glasbenica je s prvega mesta izrinila celo legendarne beatle. Za skladbo je prejela ničkoliko nagrad in vse do danes je ostala njen zaščitni znak. Gentryjeva je bila ena od prvih country kantavtoric. Bila je tudi ena od najbolj dejavnih in angažiranih ustvarjalk.Lahko se je pohvalila tudi s tem, da je spadala med najbolj priljubljene ženske izvajalke v sedemdesetih letih. Potem pa je po poldrugem desetletju v šovbiznisu preprosto izginila. Od takrat nima več stikov z nikomer od kolegov, vse od leta, ko se je umaknila, ni dala nobenega intervjuja, posnela ni nobene skladbe, nikoli več ni nastopila. Nikoli ni povedala, zakaj je zapustila šovbiznis. Skrivnost pa ni le Bobbie Gentry in njeno življenje, ampak tudi njena najslavnejša skladba.Ugibalo se je, da gre za resnično zgodbo. A tudi o legendarni pesmi je avtorica molčala kot grob. Čeprav so si mnogi belili glavo, nikoli ni povedala, zakaj sta Billie Joe in njegovo dekle skočila v smrt z mosta na reki Tallahatchie. Leta 1976 jeposnel film Oda Billieju Joeju, s katerim so poskušali priti skrivnosti do dna. A tudi to brezuspešno.Milijoni oboževalcev se že štiri desetletja sprašujejo, kaj se je zgodilo s priljubljeno glasbenico in kje je. Gentryjeva se nikoli ni odzvala na nobeno medijsko objavo. Tudi, ki je napisala njeno biografijo, ni uspelo priti v stik z njo. Po dolgih letih mučnega iskanja je pisateljici, kot pravi, uspelo dobiti telefonsko številko, na kateri naj bi bila dosegljiva. Oglasil se je ženski glas in povedal, da na tej številki ni nikogar s tem imenom in da je pomota, a Murtahova je prepričana, da je govorila z Gentryjevo.Avtorica v knjigi med drugim piše, da naj bi pevka v poznih devetdesetih letih nekega dne poklicala, ki je sodeloval na njenih albumih. Menda je nakazala možnost, da spet posname kakšno pesem. Haskell je imel takrat drug telefonski pogovor in jo je prosil, ali se lahko slišita pozneje. Gentryjeva ga ni nikoli več klicala, tudi njemu je ni več uspelo dobiti.Ko so ji leta 1999 želeli vročiti nagrado za življenjsko delo, je ni bilo ponjo, prav tako ji je niso mogli poslati, saj ni bilo moč najti njenega naslova.Dolga leta se je ugibalo in govorilo, kje naj bi živela. Po slovesu od estrade naj bi do konca osemdesetih živela v Los Angelesu pod drugim imenom. Nato naj bi bila v Georgii in še na dveh lokacijah, zadnja leta pa naj bi se ustalila v Tennesseeju in uporabljala več različnih imen, vendar ne Bobbie Gentry. Nekateri menijo, da živi v bližini mosta na reki Tallahatchie, ki jo je proslavil.Leta 2014 se je, nihče ne ve, kako, v medijih pojavila fotografija, na kateri naj bi bila Bobbie. Ugibalo se je tudi, kdo je moški ob njej, večina je menila, da gre za katerega od sorodnikov. Ženska na sliki je sicer resda zelo podobna pevki, a potrditi, da je res ona, ne more nihče. In medtem ko se 77-letna nekdanja estradnica še vedno neverjetno uspešno skriva pred javnostjo, njeno ime in predvsem skladbe niso šli v pozabo. Zakaj je pred štirimi desetletji brez slovesa in pojasnila odšla, verjetno že ni več pomembno. Ostale so skladbe, mojstrovine, kot jim pravijo mnogi, ki jih vedno znova izdajajo na različnih kompilacijah.