Zadetek v petek je raznežil vse

Narodno-zabavni ansambel Zadetek je tudi letos v Pesnici pri Mariboru pripravil velik in nepozaben glasbeni dogodek, ki so ga poimenovali Zadetek v petek s podnaslovom Zadetkovo leto. Za postavne štajerske mladeničein, ki so na glasbeni sceni šele dobra štiri leta, je bil petkov večer prav poseben, saj je izšla tudi njihova druga zgoščenka, ki prav tako nosi prepoznaven naslov Zadetek v petek, ob tem pa so v domači Pesnici pri Mariboru drugič pripravili samostojni koncert.Na njem so predstavili vse lastne nove skladbe, glasbene venčke pa so spletali skupaj z gostujočimi ansambli. In teh ni bilo malo. Iz Mokronoga so prišli fantje Ansambla Nemir pa vedno nasmejani fantje Ansambla Smeh iz Šaleške doline, manjkali niso niti navihani Vražji muzikanti iz sosednje Kamnice pa člani letos na festivalih prav tako uspešnega Ansambla Boršt iz Dolenjske. Prijetna popestritev za oči in ušesa so bila dekleta vokalne skupine Vox Corde iz okolice Velenja, zapel je Akademski vokalni trio, iz pesniške občine je prišel mladi perspektivni Ansambel Norost. V zborčku so skupaj s fanti iz Ansambla Zadetek zapeli Pesniški otroci, ves večer pa so pod odrom brusili pete mladi folkloristi iz FS Jurovčan.Večer je bil popoln in razlogov za srečo in veselje je bilo veliko. Odlična glasba vseh nastopajočih je napolnila in raznežila srca vseh prisotnih, občinstvo pa je nastopajoče nagradilo s številnimi aplavzi, vriski in stoječimi ovacijami. Na koncu, ko so na oder stopili vsi glasbeniki, so bili vsi obiskovalci na nogah. Skupaj z nastopajočimi so peli in marsikoga so čustva povsem prevzela. Fantje Ansambla Zadetek so se ob tem z velikim šopkom rož spomnili Matičeve mame, ki je tako rekoč gonilna sila ansambla in fantom pomaga, kjer koli lahko, nepogrešljiva je tudi pri organizaciji tako zahtevnega glasbenega projekta, kot je bil petkov večer.Matic, Sebastjan in Luka so izvrstni pevci in instrumentalisti, ki so skupaj slišati odlično, in to dokazujejo festivalske nagrade; letos so tistim iz preteklih let dodali še eno zelo pomembno, in sicer orfejčka, nagrado strokovne komisije na Ptujskem festivalu, ki so jo prejeli kot najboljši med ostalimi zasedbami. »Fantje niso le odlični glasbeniki, so tudi nepoboljšljivi romantiki. To so na koncertu dokazali z nekoliko drugačno skladbo, pravzaprav balado z naslovom Moja, ki so jo ustvarili sami in z njo raznežili vsa ženska srca,« je povedala Marina Lorbek, ki fantom stoji ob strani v dobrem in slabem.A najpomembnejše je, da jim je uspelo med seboj povezati ljudi in jim pričarati večer, ki ga še dolgo ne bodo pozabili. To jim je uspelo tako z nežnimi melodijami kot s polkami, ki so dvignile temperaturo in energijo. Skratka, Zadetek v petek je bil v glasbenem smislu uspešen, kot so si zamislili, in njihov večmesečni trud je bil poplačan.Fantje imajo dovolj energije tudi za naprej, prepričani smo, da jih čaka dolga in uspešna glasbena pot. V pričakovanju novega glasbenega doživetja si bodo mnogi lahko vrteli njihove pesmi in s fanti peli doma, ob poslušanju njihovega novega albuma. Bravo, res zadetek v polno.