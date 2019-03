Za zmago na koncertu 10.000 evrov!

Za obloženimi mizami

Na zadnjem polfinalnem koncertu so si direktno vstopnico za finale priigrali člani Stopar tria.

Vse ansamble so skrbno poslušali in jih ocenjevali (od leve) Primož Grašič, Anže Zavrl in Raay.

16. maja bo finalni koncert.

Natalija Verboten je povezovala vse tri polfinalne koncerte in vmes tudi zapela. Fotografije: arhiv VW

Serija treh polfinalnih koncertov v sklopu natečaja Volkswagen špila – Po domače mal' drugače je končana. Na vseh treh, dva sta bila v Celju in eden v Ljubljani, se je predstavilo 32 ansamblov, tako znanih kot manj znanih, ki so bili izbrani med množico več kot 130 prijavljenih. Tako veliko zanimanje je bilo zagotovo tudi zaradi zelo mikavne denarne nagrade, saj avtomobilska znamka Volkswagen tistemu, ki bo na finalnem koncertu 16. maja zmagal, ponuja kar 10.000 evrov. In, roko na srce, tolikšne denarne nagrade ne ponuja noben drug festival ne na domačih ne na tujih tleh.Organizatorji so se novitete lotili zelo premišljeno in se za ansamble in tudi tiste, ki so spremljali vse tri polfinalne večere, zelo potrudili. Mirno lahko zapišemo, da je bilo vse izvedeno na visoki ravni, saj so poslušalci in gledalci sedeli za obloženimi mizami. Le na prvem polfinalnem koncertu jim je ponagajal tehnični škrat, saj ton in slika za tiste, ki so dogajanje spremljali prek spletne strani, nista bila usklajena. A to so v nadaljevanju odpravili. Vse tri polfinalne večere je vodila še vedno priljubljenain odpela uvodno špico Po domače mal' drugače. Za ščepec humorja sta poskrbela stand up komikain. Nekateri ansambli, zlasti manj izkušeni, so imeli nekoliko več treme, bolj izkušeni manj, a na koncu se je izkazalo, da niti že prepoznavno ime na sceni ne pomeni avtomatične vstopnice za finale.Na vseh koncertih so ansamble poslušali in ocenjevali mentorji(Gadi),, priznani kitarist in član Big banda RTV Slovenija, ter, specialist za popravilo kitar. Na prvem koncertu so vstopnico za finale podelili skupini Hozentregarji, še trem, in sicer ansamblu Lun'ca, Triu Utrip in Triu Šubic pa pustili priprta vrata. Na drugem so vstopnico neposredno za finale dobili fantje Ansambla Sekstakord, kar pet, in sicer Kerlci, Žargon, Mladika, S.O.S kvintet in Prava stvar, jih je ostalo v ožjem izboru. Na tretjem so se žirantje in mentorji direktno v finale poslali Stopar trio, priprta vrata pa so pustili skupiniLenart ter ansambloma Prisrčniki in Klateži. V ponedeljek zvečer so končno sporočili, kdo od tistih, ki so prišli v ožji izbor, se je še uvrstil v veliki finale, in to so ansambli Mladika, Klateži, Kerlci, Trio Utrip, Skupina Lenart in Prisrčniki.A šele zdaj se delo za ansamble začenja zares. Pod mentorstvom Raaya bodo dva meseca in pol delali Kerlci, Klateži in Mladika, pod mentorstvom Anžeta Zavrla Stopar trio, Trio Utrip in Hozentregarji, Primož Grašič pa bo svoje znanje delil z ansambli Sekstakord, Skupino Lenarti in Prisrčniki. Kaj bo v tem času nastalo, bomo slišali v velikem finalu, ko bo tudi znano, kdo se bo razveselil bogate denarne nagrade. »Vsem ansamblom, tudi tistim, ki se jim ni uspelo uvrstili v finale, se zahvaljujemo za dobro energijo. Predvsem pa smo veseli, da je na slovenski narodno-zabavni sceni toliko odličnih muzikantov, ki znajo pričarati dobro vzdušje povsod, kamor pridejo,« so ob koncu zapisali organizatorji, ki bodo zdaj zajeli sapo še za veliki finale.