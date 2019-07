Z novima do srebrnega zmaja

Ansambel Tik-Tak v nekoliko prenovljeni zasedbi nadaljuje uspešno glasbeno pot.

Fantje iz ansambla Tik-Tak, ki prihaja iz Postojne, so že večkrat dokazali, da so izvrstni pevci in instrumentalisti. Tudi letošnji, 28. festival narodno-zabavne glasbe je bil zaininzelo uspešen.Potem ko so na festivalu pred dvema letoma osvojili Šifrarjevo plaketo za najboljšo večglasno vokalno izvedbo, ki jo lahko ansambel prejme samo enkrat, so že drugič prejeli glavno nagrado za izvedbo – plaketo Lojzeta Slaka. Strokovne komisije so prepričali tako s Slakovo vižo Ljubica, podaj roko kot avtorsko tekmovalno skladbo z naslovom Dovolj je dni v življenju, za katero je melodijo in aranžma ustvaril, besedilo pa»Razlog za veselje in ponos je toliko večji, če vemo, da so bili v strokovni komisiji tako eminentni ljudje, kot soin. Ti so tisti, ki so nagradili naše delo. Hkrati je to spodbuda in velika odgovornost za naprej,« misli strne izjemen vokalist in vodja ansambla Boštjan Japelj.Seštevek ocen strokovne komisije, komisije radijskih postaj in glasovanja občinstva je ansamblu Tik-Tak na koncu prinesel srebrnega zmaja, kar pomeni, da so bili letošnji vurberški podprvaki. In glede na to, da so pred petimi leti osvojili bronastega zmaja, jim zdaj v zbirki manjka le še zlati. Če bo šlo tako naprej, niti ta za fante ni nedosegljiv.»Pred enim letom se je našemu ansamblu pridružil novi harmonikar Miha Arhar, pol leta pred njim pa nov kitarist Anže Širca, medtem ko ostali člani vztrajamo že od začetka. Tudi zato smo toliko bolj veseli, da nam je v tako kratkem času uspelo veliko narediti in smo z novima članoma le še pridobili moč. Oba sta se morala v zelo kratkem času naučiti veliko skladb, tako starih kot novih. Danes si brez kančka strahu upamo stopiti na vsak oder in igrati na poroki, veselici ali se predstaviti na festivalu,« še pove Boštjan Japelj.Člani ansambla z zanimivim imenom Tik-Tak so prepričani, da se bodo na grad Vurberk še vrnili in poskušali še tretjič osvojiti tako publiko kot tudi občinstvo.