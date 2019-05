VIDEO: Zala in Gašper, kot ju še nismo videli: Pesem mi je šla grozno na živce

Zmaga na Nizozemsko

»Evrovizija je zdaj za nama in se sicer veseliva, da greva domov, a hkrati še zdaj poskušava dojeti, kaj se nama je zgodilo, in noro je, da sva doživela vse to. Zelo težko je sploh dojeti, koliko ljudi naju spremlja zdaj na najini poti in koliko ljudi naju je gledalo danes zvečer, in bova potrebovala še lep čas, da bova dojela vse to. Ampak sva res, res hvaležna za to priložnost. Hvala vsem v Sloveniji in Evropi, ki so videli nekaj v najini pesmi,« stainstrnila svoje vtise o celotnem dogajanju v Tel Avivu za portal evrovizija.com.»Mislim, da si ne moreš predstavljati, kak projekt je Evrovizija. Res nisva bila izkušena. Je pa super, da je zmagal danes Nizozemec. Res si je želel in ima tudi izjemno pesem. Mislim, da nekateri lažje prenašajo te vaje,« sta še povedala. Zala je dodala, da ji je šla pesem grozno na živce in je tudi slabo pela. Na odru pa je bilo vse drugače, ozvočenje ... »Nisem si mislila, da bom imela kdaj to pesem spet rada.«Spregovorila pa sta tudi o poljubu, menda je bil pravi trenutek za to dejanje. Več pa na posnetku ...Na 64. tekmovanju za pesem Evrovizije v izraelskem Tel Avivu je sicer zmagala Nizozemska, ki je s pevcemtudi veljala za letošnjega favorita. Žirije in gledalce po Evropi je prepričal z osebnoizpovedno pesmijo Arcade. Slovenija se je s pesmijo Sebi uvrstila na 13. mesto.