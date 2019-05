VIDEO: Vulgarno! Vsej Evropi pokazala svoje intimne dele

Blišč in pomp letošnje Evrovizije je za nami, a to ne pomeni, da se o enem največjih glasbenih tekmovanj na svetu ne bo še nekaj dni govorilo. Med drugimi sta nase opozorili tudi letošnja in lanska predstavnica Cipra.Prvi polfinalni večer jepo svojem ognjevitem nastopu domine burila duhove, saj so bili številni prepričani, da je v seksi opravi. Med finalnim nastopom pa je njenemu zgledu sledila tudi lanska predstavnica Cipra na Evroviziji(32). V Albaniji rojena Grkinja je nastopila skupaj še z nekaterimi izvajalci s preteklih Evrovizij, za nastop pa si je izbrala po mnenju številnih (pre)vulgarno obleko, ki je skoraj več razkrila, kot skrila. V kreaciji, ki je imela na strateških delih zvezde, sicer pa je bila prozorna, je požela številne kritike.»Kako vulgarno«, »Videti je kot striptizeta« in »Kako neokusno« so le nekateri izmed komentarjev na spletu.Lani je Eleni s pesmijo Fuego zastopala Ciper in bila ena izmed favoritinj, a ji je na koncu zmago odnesla predstavnica Izraela. Eleni je lani dvignila prah z albansko patriotsko gesto rok v obliki orla, kar so dobro sprejeli v Albaniji, v Grčiji pa je povzročila polemike.