VIDEO: Tanja Žagar ima novega

Ekipa, ki je zaplesala v videospotu.

Tanja z Borisom Kopitarjem in Tinkaro Fortuna FOTOGRAFIJi: FACEBOOK

Po veliki zmagi v priljubljenem šovu Zvezde plešejo jetudi tokrat navdušila v bleščeči opravi v slogu sedemdesetih. Vendar ni le zaplesala, temveč je počela to, kar najbolje zna – pela.Rdečelaska je namreč posnela novo skladbo z naslov Pleši z mano in videospot, v katerem so nastopili njeni prijatelji iz oddaje Zvezde plešejo, med katerimi so njen soplesalec, košarkarin njen srčni izbranecinSicer pa je pred Tanjo obdobje nastopov in priprav na veliki koncert v Hali Tivoli, ki bo 17. januarja prihodnje leto.