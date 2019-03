VIDEO: Slovenski pevec ima novo: ime ji je Marina

FOTO: Osebni Arhiv

Mlad in perspektiven slovenski glasbenikponovno preseneča. Tokrat je simpatičen pevec pripravil pravo glasbeno poslastico z naslovom Marina, ki vas bo vsaj v mislih odpeljala v poletne dni.»Moram priznati, da je bila Marina najtežji projekt do sedaj. V pesem in spot smo vložili resnično veliko energije in časa. Recimo za spot smo vse scene postavili sami. Nekatere stvari je bilo treba dobesedno zgraditi in vse skupaj nam je vzelo tri dni in noči. Smo pa po mojem mnenju uspeli ustvarit res dobro zgodbo. Marino iz naslova pesmi je odigrala čudovita, ki je prevzela glavno vlogo in dodala še piko na i tej ljubezenski zgodbi,« je o spotu povedal postaven Mark.Kljub planiranju in trudu pa gredo stvari v glasbi redko po planu. Tudi snemanje spota za pesem Marina ni izjema, se pa je na srečo dobro končalo.»Snemali v dvorani, ki ima detektorje dima. Med snemanjem smo uporabljali dimno zaveso in kljub preventivnim ukrepom, so se le ti sprožili in ukrepati je morala varnostna služba in preklicati smo morali prihod gasilcev, ampak saj veste kako pravijo: konec dober, vse dobro,« je dogodivščine na snemanju spota opisal Mark.