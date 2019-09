VIDEO: Slovenska narodnozabavna glasba v črnem, velikega glasbenika ni več

Pri 60 letih je preminil slovenski glasbenik, poročajo slovenski narodnozabavni portali. Gre za harmonikarja, avtorja melodij, vodjo ansambla ... Med njegove bolj znane pesmi spadajo Fantič mlad, Slovenskim družinam, Oh, ta zakon ...»S tvojim mnogo prehitrim slovesom, dragi Vinko Cverle, je nastala neskončna praznina. A vedi, da jo bomo napolnili z bogatimi glasbenimi spomini na té. Hvaležen sem, da sem te lahko pred leti gostil, v oddaji Domače viže z Aljažem. Najlepša ti hvala za vse čudovite besede! V mislih boš vedno ostal z nami! Vsem domačim in najbližjim izrekam iskreno in globoko sožalje!« se glasi eden izmed mnogih žalnih zapisov, ki so ga sinu pokojneganamenili iz skupine Klapa Skala.Počivaj v miru ...