VIDEO: Slovenci smo na Evroviziji že okusili slast zmage: jo bosta tudi Gašper in Zala?

V pričakovanju finala se spomnimo vseh slovenskih predstavnikov, ki so nas do danes zastopali na tem izredno priljubljenem tekmovanju skladb zabavne glasbe:

Se spominite skupine Pepel in kri?

Slovenija in pesem Evrovizije, dolgoletna tradicija, ki pa do zdaj ni prinesla ravno velikih uspehov. Slovenski predstavniki so prvič nastopili leta 1966 pod jugoslovansko zastavo in potem še trikrat zastopali bivšo državo. Samostojno Slovenijo so naši predstavniki zastopali 25-krat, če štejemo še letošnji nastopin. Še vedno se ponašamo s sedmimi mestiiniz leta 1997 in 2001 teriz daljnega leta 1966 kot z našimi najboljšimi.Leto 1993 je za Slovence pomenilo zgodovinski mejnik na Evroviziji. 1xBand je prvič v zgodovini predstavljal samostojno Slovenijo na tekmovanju, skladba Tih deževen dan pa je osvojila skromno 22. mesto.Dve leti kasneje je prišel največji uspeh za našo državo. Darja Švajger in skladba Prisluhni mi sta osvojili sedmo mesto.Leto kasneje nas je v Oslu predstavljala visoko noseča Regina. V smaragdno zeleni obleki ni navdušila Evrope. S skladbo Dan najlepših sanj je pristala na 21. mestu.Leta 1997 je nastopila Tanja Ribič in navdušila. Evropa ji je namenila 10. mesto.Leta 1998 smo v Birmingham poslali Vilija Resnika in skladbo Naj bogovi slišijo. No, niso ga uslišali, saj so mu namenili skromno 18. mesto.Leta 1999 nas je ponovno zastopala Darja Švajger. Prvič v zgodovini dobimo 12 točk, in to kar dvakrat. Skladba Tisoč let se je zavihtela na 11. mesto.Energija Nuše Derende leto kasneje je prinesla izenačenje največjega evrovizijskega uspeha. Skladba Energy se je namreč uvrstila na visoko sedmo mesto.Leta 2002 smo v boj poslali naš do zdaj najbolj kontroverzne Sestre. Skladba Samo ljubezen prinese veliko pompa, a uvrstitev le na sredino lestvice – na 13. mesto.Sledijo leta neuspehov.s pesmijo Nanana zbere vsega sedem točk. Še slabše se godi Duu Platin terin, ki se jima po spremembi tekmovalnega sistema ne uspe uvrstiti v finalni večer.Leta 2007 preseneti operna pevka Alenka Gotar. Skladba Cvet z juga se (končno) prebije v finale in se uvrsti na 18. mesto.– Naslednja tri leta spet sledijo izpadi v polfinalu., Quartissimo inter posebej Ansambel Roka Žlindre in Kalamari ne prepričajo Evrope.Slovenci ponovno začnemo verjeti v Evrovizijo leta 2011, ko se Maja Keuc v drugem polfinalu uvrsti na tretje mesto in se prebije v finalni izbor, kjer zasede končno 13. mesto.Na najnižji točki ... Tudiinne prepričata Evrope in obstaneta v polfinalu. Zadnja celo na zadnjem mestu s samo petimi točkami.Tinkari Kovač se je pesmijo Spet/Round And Round sicer uspelo uvrstiti v finalni del tekmovanja, kjer pa je nato zasedla predzadnje mesto.Veliko bolje se je odrezal duo v sestatvi Raay in Marjetka Vovk, ki se je s poslušljivo skladbo najprej uvrstil v finale, nato pa še na 14. mesto.Evopi se predstavitaManuElla in povratnik na Evrovizijo, Omart Naber, a žal ne nabereta dovolj glasov za uvrstitev naprej.Tudi lani smo se uvrstili v tako želeni finale, kjer pa nam Evropa ni bila najbolj naklonjena in nas je uvstila na 22. mesto Lea je predvsem navdušila z zaigrano točko, kjer se je pretvarjala, da so se sredi pesmi pojavile tehnične težaveIn ne, nismo lagali, ko smo zapisali, da smo Slovenci na Evroviziji že okusili slast zmage. Ne sicer pod našo zastavo, ampak člani zasedbe Pepel in kri so leta 1990 spremljali evrovizijskega zmagovalca Italijanav skladbi Insieme: 1992. Pa saj ste vedeli, mar ne?